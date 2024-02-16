Будет ли 22 февраля 2024 года сокращенным рабочим днем?

Да, рабочий день 22 февраля будет сокращенным. Продолжительность рабочего дня или смены, которая предшествует нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, согласно ст. 95 Трудового кодекса РФ. Но организации могут устанавливать свой внутренний распорядок. Для уточнения лучше обратиться к своему работодателю. Некоторые предпочитают компенсировать этот час в денежном эквиваленте или перенести его на другой, возможно, менее загруженный день. Это касается тех предприятий и производств, приостановка деятельности на которых нежелательна.