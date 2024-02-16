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Будет ли 22 февраля 2024 года сокращенным рабочим днем?

В феврале россиян, работающих на пятидневке, ждет девять выходных и праздничных дней. Из них три дня выходных связаны с празднованием Дня защитника Отечества, который в этом году выпал на пятницу, 23 февраля. Суббота, 24 февраля, и воскресенье, 25 февраля, — стандартные выходные дни.
Источник: Freepik

Будет ли 22 февраля 2024 года сокращенным рабочим днем?

Да, рабочий день 22 февраля будет сокращенным. Продолжительность рабочего дня или смены, которая предшествует нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, согласно ст. 95 Трудового кодекса РФ. Но организации могут устанавливать свой внутренний распорядок. Для уточнения лучше обратиться к своему работодателю. Некоторые предпочитают компенсировать этот час в денежном эквиваленте или перенести его на другой, возможно, менее загруженный день. Это касается тех предприятий и производств, приостановка деятельности на которых нежелательна.

К слову, статья 95 Трудового кодекса РФ относится к тем, кто работает пятидневную неделю, а вот 23 февраля — праздник для всех, кто трудится и пять, и шесть дней в неделю.

Немного иные условия для работников с плавающим или посменным графиком. Для них условия работы в предпраздничный и праздничный дни, как правило, прописаны в трудовом договоре.

Источник: www.consultant.ru