Брижит Макрон снимется в новом сезоне сериала «Эмили в Париже»

Первая леди Франции Брижит Макрон станет приглашенной знаменитостью четвертого сезона сериала «Эмили в Париже». Супруга президента Эмманюэля Макрона снимется в одном из эпизодов проекта наряду с Лили Коллинз с другими актерами. На съемочной площадке жену политика сфотографировали журналисты Daily Mail.
Известно, что на данный момент съемки сериала проходят в Париже, где и была замечена Макрон. Известно, что она является «большой поклонницей» сериала, поэтому ее участие в съемках вполне объяснимо.
Первый сезон «Эмили в Париже» вышел на Netflix в октябре 2020-го, второй — в декабре 2021-го, третий — в декабре 2022 года. Изначально предполагалось, что премьера четвертого сезона также состоится в декабре — об этом сообщали несколько авторитетных изданий. Съемки продолжения должны были начаться в конце лета — начале осени 2023-го, однако их пришлось заморозить из-за забастовки Гильдии сценаристов. Производство популярного сериала Netflix возобновили лишь в январе 2024 года.
В анонсе четвертого сезона говорится о том, что в новых сериях «Эмили придется решить, действительно ли все, чего она когда-либо хотела, это то, что ей нужно». Шоураннеры обещают, что зрителей ждет «больше веселья, больше моды и больше драмы». Действие шоу будет проходить не только во Франции, но и в Италии, куда герои отправятся на «римские каникулы».