Брижит Макрон снимется в новом сезоне сериала «Эмили в Париже»

В анонсе четвертого сезона говорится о том, что в новых сериях «Эмили придется решить, действительно ли все, чего она когда-либо хотела, это то, что ей нужно». Шоураннеры обещают, что зрителей ждет «больше веселья, больше моды и больше драмы». Действие шоу будет проходить не только во Франции, но и в Италии, куда герои отправятся на «римские каникулы».