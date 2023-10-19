Британский университет обучит на магистра «магии и оккультных наук»

UPI сообщает, что Эксетерский университет (Британия) объявил, что в следующем году любой желающий может получить степень магистра магии и оккультных наук. В университете заявили, что программа начнется в сентябре 2024 года и будет сфокусирована на истории магии и колдовства, а также анализе оккультизма в литературе, философии, археологии, социологии, психологии, драме и религии.

«Недавний всплеск интереса к магии и оккультизму внутри и за пределами академических кругов лежит в основе самых актуальных вопросов нашего общества», — заявила профессор Эмили Селове, которая будет вести новый курс. Преподаватель заявила, что программа «позволит людям пересмотреть представление о том, что Запад — это место рационализма и науки, в то время как остальной мир — это место магии и суеверий».

Магистерская программа будет размещена в Институте арабских и исламских исследований. Модули, предлагаемые студентам в программе, включают изучение драконов в западной литературе и искусстве, легенду о короле Артуре, палеографию (историю письма), исламское мышление, археологическую теорию и практику и изображение женщин в средние века.

Недавно ирландский университет открыл курс для инфлюэнсеров. Подать заявку на обучение можно до ноября.

Олеся Маевская