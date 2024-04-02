Британский музей обвинили в сокрытии священных артефактов из Эфиопии

Британский музей, главный историко-археологический музей Великобритании, обвинили в намеренном сокрытии эфиопских артефактов, сообщает The Guardian. Их не показывали широкой публике на протяжении 150 лет. Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании начало расследование в отношении музея.
Речь идет о так называемых таботах — деревянных и каменных скрижалях, находящихся в алтаре храмов Эфиопской православной церкви и представляющих собой копии скрижалей Завета. 11 священных алтарных табличек были захвачены британскими солдатами в качестве трофеев в битве при Макдале в 1868 году. Реликвии передали в Британский музей, однако с тех пор они никогда не выставлялись публично.
Издание отмечает, что об артефактах нет никакой информации на сайте музея и что кураторам и попечителям музея доступ к ним запрещен. Войти в хранилище могут только эфиопские священнослужители.
В 2019 году во время визита в музей министр культуры Эфиопии Хируто Кассау потребовал от британцев вернуть святыни на родину. А в августе 2023 года некоммерческая организация Returning Heritage направила запрос в Британский музей на предоставление подробной информации о скрижалях, но ответ их не удовлетворил. Там отметили, что музей не указал запрашиваемые данные, а прочая информация была «чрезмерно отредактирована». В итоге организация подала жалобу в Управление комиссара по информации Великобритании. В ней говорится, что музей не предоставляет материалы о наличии у них ценных трофеев времен колониальных войн.
С 1963 года в Великобритании действует Закон о Британском музее, который запрещает возврат экспонатов за исключением крайне редких ситуаций. В НКО обратили внимание, что в данной ситуации закон не должен быть применен и таблички надлежит вернуть в Эфиопию. Главный редактор Returning Heritage Льюис Макнот отметил, что в законе есть некоторые юридические исключения. Одно из этих исключений позволяет попечителям вернуть определенные предметы, если их сочтут «непригодными для хранения». Поскольку скрижали никогда не будут выставляться или изучаться в Великобритании, они подходят под эту категорию.
В августе 2023 года стало известно о кражах в Британском музее. Среди похищенных драгоценностей были небольшие золотые украшения и самоцветы — полудрагоценные камни, относящиеся к периоду от XV века до н. э. до XIX века н. э. Артефакты не выставлялись в музее и находились в хранилище для изучения и проведения научных работ.
Спустя несколько месяцев представители музея признали, что постепенное расхищение коллекции исторических драгоценностей началось еще в 1993 году и продолжалось вплоть до 2022 года. Пока так и не удалось установить, кто совершал кражи. Также в музее не объяснили, как подобное могло произойти.