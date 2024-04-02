Британский музей обвинили в сокрытии священных артефактов из Эфиопии

В 2019 году во время визита в музей министр культуры Эфиопии Хируто Кассау потребовал от британцев вернуть святыни на родину. А в августе 2023 года некоммерческая организация Returning Heritage направила запрос в Британский музей на предоставление подробной информации о скрижалях, но ответ их не удовлетворил. Там отметили, что музей не указал запрашиваемые данные, а прочая информация была «чрезмерно отредактирована». В итоге организация подала жалобу в Управление комиссара по информации Великобритании. В ней говорится, что музей не предоставляет материалы о наличии у них ценных трофеев времен колониальных войн.