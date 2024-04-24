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Британские ветеринары спасли самку ежа с синдромом воздушного шарика

История спасения самки ежа в Великобритании.

Источник: Вокруг Света

В Глостершире на западе Англии пассажир едущего автобуса заметил в поле ежа — звучало бы удивительно для начала новостной заметки, если бы не одно «но». Еж был неестественно раздут, как шар, и примерно вдвое больше обычного размера. Животное забрали и доставили в благотворительную организацию к ветеринарам.

Врачи поставили ему редкий диагноз, который встречается только у ежей — синдром воздушного шарика.

Ежик оказался самкой и получил кличку Баунс (англ. bounce — подпрыгивать, пружинить). Спасателям пришлось провести несколько исследований, в том числе рентген, чтобы выяснить причину заболевания.

По словам специалистов, синдром воздушного шара — это уникальное заболевание ежей. У них есть свободное пространство между кожей и мышечно-скелетной структурой, благодаря чему они могут сворачиваться калачиком. В это пространство (разрыв) при травмах или ранках может попадать инфекция. Снаружи кожа заживает, а внутри уже развиваются бактерии, которые выделяют газы. В результате животное раздувается.

«Это чрезвычайно болезненно и может привести к летальному исходу, если не лечить. Ежиха с трудом ходила, когда ее привезли, и ее кожа была туго натянута. Я сдула ежа, используя иглу широкого калибра, чтобы выпустить захваченный воздух».

Эмили Харпер
управляющая благотворительной организацией Wild Hogs Hedgehog Rescue

Животному дали обезболивающее и антибиотики. Врачи также исключили наличие каких-либо внутренних серьезных повреждений. По словам специалистов, причиной синдрома воздушного шара может стать также прокол легкого или эмфизема. Но рентгенограмма показала, что внутренние органы животного в порядке. После чего спасатели завершили «сдувание» ежика.

Баунс останется под наблюдением ветеринаров еще как минимум неделю, получая терапию антибиотиками. После полного выздоровления животное планируют вернуть в дикую природу.