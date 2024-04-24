Британские ветеринары спасли самку ежа с синдромом воздушного шарика

По словам специалистов, синдром воздушного шара — это уникальное заболевание ежей. У них есть свободное пространство между кожей и мышечно-скелетной структурой, благодаря чему они могут сворачиваться калачиком. В это пространство (разрыв) при травмах или ранках может попадать инфекция. Снаружи кожа заживает, а внутри уже развиваются бактерии, которые выделяют газы. В результате животное раздувается.