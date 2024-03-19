Британские ученые рассказали о пользе магнитов на холодильнике

Мало того, если вы вдруг забыли купить такой сувенир, то это может стать источником стресса и тревоги, выяснили исследователи. Так, одна участница опроса рассказала, что в одной из поездок делала покупки в последний момент, уже в аэропорту, и забыла купить магнит. По возвращении домой ей пришлось купить его онлайн и заказать доставку из места, где она провела отпуск, иначе ей казалось, что поездки как будто не было.