Британские ученые рассказали о пользе магнитов на холодильнике

Если вы размышляете о том, какие сувениры лучше купить на память об отпуске, то имейте в виду — ничто лучше и дольше не будет напоминать вам о счастливых или не очень счастливых днях, проведенных вдали от дома, чем магнитики на холодильник.
И все потому, что мы не просто видим эти объекты каждый день — мы обращаем на них внимание столько раз в день, сколько мы открываем или закрываем дверцу холодильника. Местные деликатесы будут съедены, мыло или крем будут истрачены, какие-нибудь фигурки будут безнадежно пылиться в шкафу, но «холодильные» магниты останутся с нами навсегда, объясняют авторы исследования, опубликованного в журнале Annals of Tourism Research.
Чтобы лучше разобраться во взаимоотношениях людей с их привезенными из поездок магнитиками, Джон Байром из Ливерпульского университета (Великобритания) и его коллеги проинтервьюировали 19 британцев. Каждый из участников исследования был заядлым туристом и обладал не менее чем 20 «холодильными» магнитами. Интервью проводились у участников дома, прямо на кухне, поблизости от холодильника и тех самых магнитиков, украшающих его дверь.
Оказалось, что эти сувениры помогают людям сохранять воспоминания о поездках лучше, чем фотографии, и даже вызывают более сильный эмоциональный отклик. «Если ты куда-то едешь, то обычно за день ты можешь сделать 50−100 фотографий… Но в конце все равно покупаешь магнитик на холодильник», — сказал один из участников.
Мало того, если вы вдруг забыли купить такой сувенир, то это может стать источником стресса и тревоги, выяснили исследователи. Так, одна участница опроса рассказала, что в одной из поездок делала покупки в последний момент, уже в аэропорту, и забыла купить магнит. По возвращении домой ей пришлось купить его онлайн и заказать доставку из места, где она провела отпуск, иначе ей казалось, что поездки как будто не было.
«Когда люди говорили о том, что их магниты для них значат, в их памяти легко всплывали воспоминания о путешествиях, о связанных с ними событиях и встречах, включая весьма болезненные воспоминания, например о ком-то, кто уже умер, или о детях, которые выросли и уехали», — говорит Байром.
Например, одна из участниц рассказала о том, что магнит, который она привезла из худшего отпуска в своей жизни, служит ей напоминанием о том, насколько плохо обстояли ее дела в тот период, и насколько все стало лучше сейчас. «Очень интересно, как так такая, казалось бы, незначительная вещь, как магнит на холодильник, может иметь столь важное значение», — отметил Байром.