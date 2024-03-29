Брэд Питт отказался от совместной опеки над детьми в пользу Джоли

Многолетнее судебное разбирательство Брэта Питта и Анджелины Джоли близится к завершению. Источники из окружения знаменитостей заявили, что актер отказался от попыток добиться совместной опеки над шестью детьми. Об этом сообщает Daily Mail.
Инсайдер издания рассказал, что изначально Питт хотел достичь соглашения о том, чтобы ответственность за воспитание подростков делилась 50/50 между ним и Джоли. Однако теперь актер решил отказаться от этой идеи, благодаря чему многолетняя судебная тяжба может завершиться уже летом этого года.
По данным издания, одним из факторов, повлиявших на решение актера, стало достижение совершеннолетия практически всеми детьми: дочери Шайло сейчас 17 лет, Нокс и Вивьен — по 15 лет.
Полную дееспособность уже получили 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летная Захара, однако, как сообщают инсайдеры, у них сложились довольно сложные отношения с Питтом. Известно, что Захара даже носит фамилию «Джоли», а не «Джоли-Питт», как другие дети пары.
Брэд Питт и Анджелина Джоли были вместе с 2005 года. В 2006 году у пары родилась дочь Шайло Нувель. В 2008 году Джоли родила двойняшек: на свет появились Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Питт также усыновил всех приемных детей актрисы. Экс-пара является родителями сыновей Мэддокса Шивана, Пакса Тьена и Нокса Леона, а также дочерей Захары Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.
Осенью 2016 года актриса подала документы на развод с Питтом, в качестве причины расставания указав непримиримые разногласия. Впоследствии она утверждала, что приняла решение уйти от экс-супруга после того, как он в пьяном виде устроил скандал во время частного рейса. Актер якобы применил к ней физическую силу на глазах у детей, а также ударил одного ребенка по лицу, а другого схватил за шею.
В августе 2023 года издание In Touch Weekly сообщило, что бракоразводный процесс голливудских актеров спустя несколько лет был завершен.