Брэд Питт отказался от совместной опеки над детьми в пользу Джоли

Осенью 2016 года актриса подала документы на развод с Питтом, в качестве причины расставания указав непримиримые разногласия. Впоследствии она утверждала, что приняла решение уйти от экс-супруга после того, как он в пьяном виде устроил скандал во время частного рейса. Актер якобы применил к ней физическую силу на глазах у детей, а также ударил одного ребенка по лицу, а другого схватил за шею.