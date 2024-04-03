Ботсвана грозит отправить в ФРГ 20 тысяч слонов

Но отношение правительств к экологическим вопросам в современном мире меняется. Торговлю частями животных уже запретили на своей территории Бельгия, Франция и Австралия. Такой же закон обсуждают в парламенте Великобритании. В начале 2024-го и министерство охраны окружающей среды Германии предложило ввести более строгие ограничения на ввоз трофеев. В Ботсване отреагировали резко. Президент заявил, что готов подарить Германии 20 тысяч из 130 тысяч обитающих в Ботсване диких слонов (что, кстати, делает страну первой в мире по этому показателю). По словам Масиси, немцы должны попробовать пожить вместе с животными так, как они советуют жить населению Ботсваны.