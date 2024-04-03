Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ботсвана грозит отправить в ФРГ 20 тысяч слонов

Африканцы и европейцы не сошлись во взглядах на охоту.

Источник: AP 2023

Президент Ботсваны пригрозил отправить в Германию 20 тысяч африканских слонов в ответ на отказ ФРГ покупать охотничьи трофеи. В интервью немецкой газете Bild Мокгвитси Масиси рассказал, зачем хочет подарить европейцам столько животных и почему его не устроит отказ.

Охота на слонов в Ботсване позволяла держать под контролем численность их поголовья, объяснил Масиси. А трофеи охотников помогали африканской стране получать прибавку к своим скромным доходам: сувениры из слоновой кости пользуются спросом по всему миру, и платежеспособные европейские страны были для Ботсваны выгодным партнером. Особенно ценили изделия в Германии: в 2021 году страна стала крупнейшим импортером охотничьих трофеев в Евросоюзе.

Но отношение правительств к экологическим вопросам в современном мире меняется. Торговлю частями животных уже запретили на своей территории Бельгия, Франция и Австралия. Такой же закон обсуждают в парламенте Великобритании. В начале 2024-го и министерство охраны окружающей среды Германии предложило ввести более строгие ограничения на ввоз трофеев. В Ботсване отреагировали резко. Президент заявил, что готов подарить Германии 20 тысяч из 130 тысяч обитающих в Ботсване диких слонов (что, кстати, делает страну первой в мире по этому показателю). По словам Масиси, немцы должны попробовать пожить вместе с животными так, как они советуют жить населению Ботсваны.

«Мы хотели бы сделать такой подарок Германии», — отметил г-н Масиси, добавив, что не примет отказа.

Это не первая попытка Ботсваны избавиться от слонов, ранее страна передала 8 тысяч особей соседней Анголе и предложила сотни животных Мозамбику. В 2019 году правительство Ботсваны отменило действовавший пять лет запрет на охоту на слонов, объяснив это разрушительными действиями животных. Слоны в Ботсване вторгаются на территории мелких фермеров, уничтожают урожай, истребляют домашний скот, могут нападать на людей.

Единственный способ управлять численностью слонов — это охота, считают в африканской стране. От браконьерства она отличается тем, что строго лицензируется: разрешение стоит около 40 тысяч долларов, купить его можно на специальном интернет-аукционе.