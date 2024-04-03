Ботсвана грозит отправить в ФРГ 20 тысяч слонов

Президент Ботсваны пригрозил отправить в Германию 20 тысяч африканских слонов в ответ на отказ ФРГ покупать охотничьи трофеи. В интервью немецкой газете Bild Мокгвитси Масиси рассказал, зачем хочет подарить европейцам столько животных и почему его не устроит отказ.
Охота на слонов в Ботсване позволяла держать под контролем численность их поголовья, объяснил Масиси. А трофеи охотников помогали африканской стране получать прибавку к своим скромным доходам: сувениры из слоновой кости пользуются спросом по всему миру, и платежеспособные европейские страны были для Ботсваны выгодным партнером. Особенно ценили изделия в Германии: в 2021 году страна стала крупнейшим импортером охотничьих трофеев в Евросоюзе.
Но отношение правительств к экологическим вопросам в современном мире меняется. Торговлю частями животных уже запретили на своей территории Бельгия, Франция и Австралия. Такой же закон обсуждают в парламенте Великобритании. В начале 2024-го и министерство охраны окружающей среды Германии предложило ввести более строгие ограничения на ввоз трофеев. В Ботсване отреагировали резко. Президент заявил, что готов подарить Германии 20 тысяч из 130 тысяч обитающих в Ботсване диких слонов (что, кстати, делает страну первой в мире по этому показателю). По словам Масиси, немцы должны попробовать пожить вместе с животными так, как они советуют жить населению Ботсваны.
«Мы хотели бы сделать такой подарок Германии», — отметил г-н Масиси, добавив, что не примет отказа.
Это не первая попытка Ботсваны избавиться от слонов, ранее страна передала 8 тысяч особей соседней Анголе и предложила сотни животных Мозамбику. В 2019 году правительство Ботсваны отменило действовавший пять лет запрет на охоту на слонов, объяснив это разрушительными действиями животных. Слоны в Ботсване вторгаются на территории мелких фермеров, уничтожают урожай, истребляют домашний скот, могут нападать на людей.
Единственный способ управлять численностью слонов — это охота, считают в африканской стране. От браконьерства она отличается тем, что строго лицензируется: разрешение стоит около 40 тысяч долларов, купить его можно на специальном интернет-аукционе.