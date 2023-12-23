Борис Джонсон назвал «бандитом» кота премьера Британии

Об этом говорится в статье Daily Mail.

«Ларри, на мой взгляд, немного бандит», — заявил Джонсон.

По словам экс-премьера, его пес Дилин несколько раз пробирался к Ларри. Пес пытался съесть еду, предназначенную для кота, но получил серьезный отпор, отметил экс-премьер.

«Бедный пес был сильно изранен. На самом деле он так испугался Ларри, что отказывался заходить в прихожую Даунинг-стрит, 10 или в коридор, ведущий в кабинет министров — везде, где мог бы столкнуться с Кэтзиллой», — подчеркнул Джонсон.