Большой или маленький. Диетолог объяснил, какие мандарины полезнее

К вечным вопросам: можно ли в борщ добавить уксус, чтобы сохранить яркий цвет и когда нужно солить мясо, добавился еще один, новогодний. Какие мандарины лучше покупать, маленькие или крупные? Какие более вкусные, полезные и выгодные? Разбираемся.

Вкус

Сладость и сочность мандарина зависят не от размера, а от сорта и от спелости. Важно, чтобы мандарин был не перезревшим. Когда они долго лежат, то начинают усыхать.

Есть небольшие и очень сладкие мандарины из Турции. Абхазские несколько крупнее, они кисло-сладкие. Есть достаточно крупные и сладкие клементины, есть более мелкие марокканские мандарины, они тоже очень сладкие. Сейчас также появились крупные и кисловатые мандарины из Хорватии. Так что при выборе фрукта по вкусу лучше ориентироваться не на размеры, а на сорт и страну происхождения.

Отметим, что перед Новым годом мандарины зачастую находятся на пике своей спелости.

Польза

Мандарин — один из отличных зимних источников витаминов и клетчатки, которая очень нужна организму. «В ежедневном рационе питания мы употребляем слишком много мясных и молочных продуктов, а также чрезмерное количество сахара, — поясняет Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ “Здоровое питание”, — Из-за этого серьезно увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, деменции. Поэтому очень важно есть фрукты, овощи и зелень».

Мандарины можно есть вместо десерта, тогда он станет полезным. «Сортов манадринов очень много, на первый взгляд выделяются плоды разного размера: крупные и совсем небольшие. Полезными свойствами обладают все сорта мандаринов: это и наличие витамина С, и, главное, наличие клетчатки, — говорит Кабанов. — Именно благодаря клетчатке природные сахара из фрукта усваиваются намного лучше и не вредят микрофлоре кишечника. Польза мандарина не меняется в зависимости от размера. Можно отметить, что более крупные мандарины обычно приезжают к нам из южных стран, они обладают более сладким вкусом. А вот мелкие мандарины чаще всего из Абхазии. Этот сорт более привычен нам с детства, он обладает кислым вкусом и сочной консистенцией. Менее сладкий мандарин содержит меньше сахара, так что и съесть можно немного больше плодов. Очень сладкими мандаринами лучше не увлекаться».