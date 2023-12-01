Большой и перемена: к чему приведет назначение Валерия Гергиева
Два главных музыкальных театра страны сохранят самостоятельность, но будут подчиняться одному человеку.
Два главных музыкальных театра страны сохранят самостоятельность, но будут подчиняться одному человеку.
Валерий Гергиев официально возглавил Большой театр в статусе гендиректора, сохранив за собой и руководство Мариинкой. «Известия» анонсировали это первыми еще 15 ноября. При этом удалось обойтись без объединения администраций: коллективы сохранят независимость. И хотя ни о каких других кадровых последствиях громкого назначения пока не сообщается, эксперты уже предвещают кардинальные изменения на культурном ландшафте обеих столиц. «Известия» разбирались в ситуации.
Впервые информация о том, что Владимир Урин покинет пост директора Большого, а новым руководителем станет Валерий Гергиев, была опубликована именно «Известиями». Сенсационная новость появилась 15 ноября, накануне Санкт-Петербургского форума объединенных культур. Неудивительно, что она стала самой обсуждаемой темой международного съезда, потеснив остальные инфоповоды. Однако, официальные лица и сам Валерий Абисалович категорически отказывались отвечать на прямые вопросы о будущем двух театров, хотя и не опровергали источники «Известий».
В частности, маэстро после вручения ему Первой эрмитажной премии высказался о своих кадровых перспективах так: «Ничего не скажу. Пока». Сохранял молчание и действующий тогда директор Большого. Источники «Известий» в театрально-музыкальной среде объясняли возникшую паузу простой проблемой: у Гергиева просто не было в Москве достаточного количества людей, чтобы так быстро совершить перестановку. Но, похоже, за две недели кадровый дефицит удалось снизить, и процессу объединения дирекций был дан официальный старт.
1 декабря зампред правительства Татьяна Голикова в присутствии министра культуры Ольги Любимовой и экс-главы ГАБТа Владимира Урина представила Валерия Гергиева руководству труппы и административных служб Большого театра в качестве гендиректора. Контракт с ним подписан на пять лет. Юридически ГАБТ сохраняет независимость, а главного дирижера и худрука оперной труппы у него по-прежнему нет. Никаких структурных изменений не произошло и в Мариинке.
— Валерий Гергиев будет осуществлять руководство Большим театром одновременно со своей текущей работой в качестве художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, который он возглавляет с 1988 года, — подчеркнула Ольга Любимова.
Опрошенные «Известиями» эксперты с осторожным оптимизмом оценивают перспективы нашумевшего кадрового решения. Каждый из этих театров — целая империя, включающая несколько сцен и филиалы. Теперь же Гергиеву придется руководить всем этим одновременно.
— Это кардинальное изменение на культурном ландшафте страны. Валерий Гергиев — экстраординарный музыкант и менеджер, но сегодня он взвалил на себя титаническую нагрузку. Даже для фигуры такого масштаба, как он, управлять двумя главными театрами России, а может и континента — это гигантская ответственность. Я имел честь с ним работать и знаю, в каком режиме он живет. Дай Бог, чтобы ему хватило сил, — поделился с «Известиями» глава Ассоциации музыкальных театров, народный артист РФ Георгий Исаакян.
Но, с другой стороны, назначение открывает дорогу более активной коллаборации двух театров. На это указывают артисты из Мариинки.
Я думаю, что постановки будут ездить: петербургские — в Москву, московские — в Петербург. Будем «взаимопроникать». Я уверен, что «Кольцо нибелунга» точно в Москву поедет. Так что там есть место для маневра.
А Кристиан Кнапп, дирижирующий многими постановками Мариинского театра, отметил в беседе с «Известиями», что негласная конкуренция коллективов сменится коллаборацией.
— Открываются новые интересные возможности. Например, трансфер людей между двумя театрами. Но эта ситуация очень новая для всех, включая и коллективы театра. Поэтому тут пока еще сложно сказать что-то наверняка, — отметил Кристиан Кнапп в беседе с «Известиями».
Впрочем, признает дирижер, из-за возросшей нагрузки Гергиев, скорее всего, будет в ближайшее время будет дирижировать в Петербурге реже, и нагрузка у Кнаппа возрастет.
Вероятно, увеличится количество задач и у административных сотрудников из Петербурга. И пока непонятно, как эта проблема будет решена, поделился с «Известиями» источник, знакомый с ситуацией изнутри. Кроме того, по его словам, сейчас стоит задача оптимизировать расходы объединенной дирекции в условиях почти полного отсутствия иностранных гастролей.
До революции главные театры двух столиц (не только музыкальные, но и драматические) были единой структурой и управлялись Дирекцией императорских театров. Уже в советское время они были разделены. Но в 1990-е возникла идея снова объединить Большой и Мариинку — и тогда уже в качестве руководителя называлось имя Валерия Гергиева, который проявил себя как очень эффективный худрук, был уважаем в мире и открыл целый ряд звездных имен — прежде всего, Анну Нетребко. Однако решиться на столь серьезный шаг руководство страны не было готово, а к иной конфигурации маэстро был не готов. По слухам, ему не раз предлагали возглавить ГАБТ и перебраться из Петербурга в Москву, но он отказывался, не желая оставлять свой оркестр.
Новый импульс этим обсуждениям дал в 2022 году Владимир Путин. Глава государства выступил с инициативой объединения театров в рамках видеоконференции, приуроченной ко Дню работника культуры.
— Конечно, главный конкурент [Мариинского театра] внутри страны — это Большой театр. В свое время у нас была дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким способом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли. Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров, — сказал тогда Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.
После этого началась проработка возможной реформы (информацию о том, что эта тема обсуждается, подтвердил «Известиям» Михаил Швыдкой и источники в Мариинском театре во время форума объединенных культур). Но на прояснение всех деталей понадобилось более полутора лет. Теперь главная интрига разрешилась — но по-прежнему остается вопрос о будущем Владимира Урина.
Так, есть предположения, что бывший директор может возглавить Союз театральных деятелей вместо уходящего с поста Александра Калягина. Внеочередное собрание СТД назначено на 4 декабря.
Над материалом работали Андрей Туманов, Валерия Чуб, Зоя Игумнова, Катерина Алабина, Олег Клещев