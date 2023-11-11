Больше всего от недосыпа страдают представители медицинской и строительной сфер

Так, больше всего специалистов, которые не высыпаются, работают в медицине — 26% представителей этой сферы отметили нехватку сна.

Также не высыпаются 24% респондентов из строительной отрасли. Кроме того, такие проблемы испытывают бухгалтеры (22%) и специалисты из сферы торговли (22%), подчёркивается в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Согласно опросу, который предполагал множественный выбор ответов, половине респондентов (51%) мешают высыпаться мысли о разных вопросах, 40% ссылаются на привычку поздно ложиться, а 28% опрошенных жалуются на бессонницу.

По словам экспертов, 52% россиян рассказали, что из-за недосыпа на работе хотят спать, а 48% респондентов наблюдают у себя быструю утомляемость.

«30% участников опроса столкнулись с проблемами со здоровьем. Чуть меньше (29%) отмечают, что им сложно сконцентрироваться на задачах. Также из-за недосыпа россияне опаздывают на работу (14%) и не могут выполнять сложные поручения (7%)», — отметили аналитики.

Врач-невролог Разият Чупанова порекомендовала составить график отхода ко сну и пробуждения на каждый день, даже в выходные.

«Проведите час перед отходом ко сну в тишине и избегайте яркого искусственного освещения, например экрана телевизора, телефона или компьютера. Избегайте кофеинсодержащих или алкогольных напитков незадолго до сна. Поддерживайте физическую активность в течение дня, но воздержитесь от интенсивных занятий вечером», — посоветовала эксперт.

В исследовании приняли участие более 3,2 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, собираются ли россияне зимой в отпуск и где планируют его провести.