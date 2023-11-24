Больше сыра и орехов: Назван верный способ избежать старческой деменции

По словам кандидата медицинских наук, к утрате умственных способностей в старости нужно готовиться любителям соли, сахара и алкоголя. Эти продукты провоцируют не только сосудистую деменцию, но и болезнь Альцгеймера. Противоположным эффектом обладает сыр, подчеркнул эксперт. Содержащиеся в нём бактерии и жирные кислоты станут отличным средством для профилактики слабоумия. Подойдут сорта чеддер, пармезан, бри, стилтон и грюйер. Ещё в список полезных для мозгов продуктов входит богатое белком и железом необработанное красное мясо.

«Также от потери памяти и слабоумия в будущем защищают фундук, артишоки и бобы, ягоды, овощи, бокал вина в день, кофе, но не напитки с кофеином, три или более чашки чёрного или зелёного чая в день, карри», — подытожил Гадзиян в беседе с РИА «ФедералПресс».

Диетолог предупредила, что сальмонеллёз можно подхватить от пельменей ещё до варки.

Ранее Лайф рассказывал, что некоторые овощи гораздо полезнее в готовом виде, чем в сыром. Такой вывод сделали британские учёные.