03:14 (мск), источник: Life.ru

Больше сыра и орехов: Назван верный способ избежать старческой деменции

Состав ежедневного рациона напрямую влияет на риск развития деменции в пожилом возрасте. Дабы избежать когнитивных нарушений, выбор следует делать лишь в пользу натуральных продуктов растительного и животного происхождения, подчеркнул врач высшей категории Марк Гадзиян.

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Источник: РИА "Новости"

По словам кандидата медицинских наук, к утрате умственных способностей в старости нужно готовиться любителям соли, сахара и алкоголя. Эти продукты провоцируют не только сосудистую деменцию, но и болезнь Альцгеймера. Противоположным эффектом обладает сыр, подчеркнул эксперт. Содержащиеся в нём бактерии и жирные кислоты станут отличным средством для профилактики слабоумия. Подойдут сорта чеддер, пармезан, бри, стилтон и грюйер. Ещё в список полезных для мозгов продуктов входит богатое белком и железом необработанное красное мясо.

«Также от потери памяти и слабоумия в будущем защищают фундук, артишоки и бобы, ягоды, овощи, бокал вина в день, кофе, но не напитки с кофеином, три или более чашки чёрного или зелёного чая в день, карри», — подытожил Гадзиян в беседе с РИА «ФедералПресс».

Диетолог предупредила, что сальмонеллёз можно подхватить от пельменей ещё до варки.

Ранее Лайф рассказывал, что некоторые овощи гораздо полезнее в готовом виде, чем в сыром. Такой вывод сделали британские учёные.

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