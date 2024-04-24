Больше половины россиян отказалось от марша Мендельсона на своей свадьбе

Тем не менее 48% опрошенных подтвердили, что на их церемонии все же прозвучит марш Мендельсона. 24% аргументировало это желанием гостей и родителей, 7% сделали это ради любимого человека. Любопытно, но среди выбравших эту композицию мужчин в три раза больше, чем женщин.