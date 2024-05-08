Больше 14 пирамид Хеопса. В Якутии расширяются «Ворота в преисподнюю»

В результате постепенного обрушения стен оврага обнажились слои вечной мерзлоты. Учёные оценили их возраст в 650 тысяч лет, что стало самой старой мерзлотой в Сибири и второй по возрасту в мире. Также в кратере были обнаружены окаменелости ледникового периода. В 2009 году там была найдена туша лошади (так называемая Верхоянская лошадь) и Батагайский бизонёнок, позже — копытный лемминг и жеребёнок ископаемой лошади. Последний произвёл фурор в научном мире: это была первая ископаемая лошадь юного возраста в идеальной сохранности, найденная палеонтологами.