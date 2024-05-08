Больше 14 пирамид Хеопса. В Якутии расширяются «Ворота в преисподнюю»

Учёные зафиксировали стремительный рост Батагайского кратера — крупнейшего в мире кратера вечной мерзлоты. Он находится на Янинском нагорье в Якутии.
Местные жители называют его «Входом в подземный мир» и даже «Воротами в преисподнюю». Их беспокоит, что разлом увеличится настолько, что поглотит ближайший посёлок Батагай, который находится в 7 км от него.
Кстати, расстояние от кратера до Якутска — 666 км. Некоторые особо суеверные местные жители находят это весьма символичным.
Находки произвели фурор в научном мире
Батагайский кратер, или попросту Батагайка, расположен на Янинском нагорье в Якутии. Это постоянно растущая термокарстовая впадина длиной более 1 километра, шириной до 800 метров и глубиной до 100 метров.
В середине 1960-х годов на этом месте был лишь небольшой овраг: всего-то 100 м в длину и пять — в глубину. Но когда для нужд посёлка вырубили участок тайги, был нарушен верхний слой почвы, что, говоря научным языком, запустило процесс её деградации. Также расширению кратера способствовало наводнение.
В результате постепенного обрушения стен оврага обнажились слои вечной мерзлоты. Учёные оценили их возраст в 650 тысяч лет, что стало самой старой мерзлотой в Сибири и второй по возрасту в мире. Также в кратере были обнаружены окаменелости ледникового периода. В 2009 году там была найдена туша лошади (так называемая Верхоянская лошадь) и Батагайский бизонёнок, позже — копытный лемминг и жеребёнок ископаемой лошади. Последний произвёл фурор в научном мире: это была первая ископаемая лошадь юного возраста в идеальной сохранности, найденная палеонтологами.
Поскольку края Батагайского кратера крайне неустойчивые, там регулярно происходят оползни. И впадина увеличивается в размерах. С нулевых годов она расширяется на 5−10 м в год. Учёные говорят, что причина в изменениях климата, активной вырубке лесов и добыче полезных ископаемых.
По мнению научного сотрудника Института мерзлотоведения СО РАН Никиты Тананаева, остановить процесс невозможно. «При выпадении дождей вода могла вскрыть льдистые почвы. После этого процесс таяния мог пойти быстрее, — объяснял он журналистам в 2023 году. — Пока мы не можем точно сказать, какой вред это принесёт экологии Якутии. С подобным явлением в меньших масштабах мы сталкиваемся часто. Обычно, когда происходит таяние подземного льда, провалы сами заполняются. Скорее всего, лет через 10−15 почва из берегов опадёт и закроет кратер, замедлив процесс разрушения».
Учёный добавил, что растущий кратер, конечно, может привлечь туристов, но он представляет собой опасность из-за оползней. А местные жители даже называют его «Воротами в преисподнюю».
На данный момент Батагайка — крупнейший кратер вечной мерзлоты в мире. Но её таяние в районах Севера происходит повсеместно (напомним, площадь мерзлоты занимает две трети территории России), что затрагивает инфраструктуру, многие отрасли сельского хозяйства и промышленности. Страдает и природа — ухудшается качество воды в реках, в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа и метана.
В зоне мерзлоты у нас живут 15 млн человек
Недавно российские учёные из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН провели очередное исследование Батагайского кратера и опубликовали статью в научном журнале Geomorphology. Они зафиксировали очень быструю скорость роста впадины.
Команда специалистов выяснила, что один из краёв провала отступает со скоростью около 12 м в год из-за таяния замёрзших почв. А ширина кратера за последние 10 лет увеличилась на 200 м. Из этого следует, она росла со средней скоростью 20 м в год, что гораздо больше предыдущих оценок (5−10 м в год).
По словам авторов исследования, за последние 10 лет в Батагайском кратере оттаяла площадь льда и осадочных пород, превышающая площадь 14 пирамид Хеопса в Египте. Учёные уверены, что в скором времени расширение этой впадины достигнет своего предела.
Местные жители опасаются, что она начнёт угрожать посёлку Батагай, который находится в 7 км от кратера. Образно говоря, «Ворота в преисподнюю» раскроются настолько, что поглотят ближайший населённый пункт. Но учёные успокаивают: так далеко разлом расшириться не должен.
В России в зоне вечной мерзлоты проживают около 15 млн человек. Они давно уже наблюдают последствия её таяния. На их глазах скручиваются и изгибаются трубопроводы, трескаются автомобильные дороги, деформируются железнодорожные пути, вчерашние сельхозполя превращаются в болота.
Остановить это таяние невозможно, но можно (и нужно) снижать риски. Для этого Росгидромет планирует вести постоянный мониторинг мерзлоты. Всего будет создано 140 наблюдательных пунктов — от Кольского полуострова до Чукотки. Их формирование завершат к 2025 году. Вся информация будет стекаться в центр, и у метеорологов появится полная картина состояния вечной мерзлоты по всей стране.