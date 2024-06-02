Больную раком Кейт Миддлтон атаковали хейтеры

Кейт Миддлтон не появлялась на публике уже пять месяцев. Периодически в СМИ возникают слухи о ее состоянии. Недавно сообщалось, что принцесса начала проводить время вне дома и успешно прошла самый сложный этап лечения от онкологии. Однако некоторые полагают, что истинное состояние здоровья Кейт скрывается.
Фил Дампьер отметил, что большинство людей с пониманием относятся к ситуации и уважают решение Кейт не выходить в свет в этот трудный период.
«Конечно же, не обходится без глупых людей, всех этих интернет-троллей. Боюсь, с этим ничего нельзя сделать. Есть некоторые сумасшедшие, которые распространяют о ней всякие нелепые слухи», — посетовал эксперт.
Дампьер добавил, что Кейт Миддлтон — главная звезда в королевской семье. Когда она выздоровеет, то будет в своей будет в лучшей форме, чем когда-либо, уверен он.
В марте принцесса Уэльская сообщила, что проходит лечение от онкологического заболевания.