Больную раком Кейт Миддлтон атаковали хейтеры

Кейт Миддлтон не появлялась на публике уже пять месяцев. Периодически в СМИ возникают слухи о ее состоянии. Недавно сообщалось, что принцесса начала проводить время вне дома и успешно прошла самый сложный этап лечения от онкологии. Однако некоторые полагают, что истинное состояние здоровья Кейт скрывается.