Больничный лист в 2023 году. Как оформить и узнать сумму выплаты

Как оформить больничный

Больничный лист — это документ, который подтверждает, что человек пропускает работу из-за болезни или ухода за болеющим членом семьи. Листок нетрудоспособности оформляют в первый день болезни в медицинском учреждении. С 2022 года он оформляется только в электронном виде. Лечащий врач вправе выдать больничный не более чем на 15 дней. Продление листка нетрудоспособности свыше этого срока осуществляется по решению медицинской комиссии. Максимальный срок больничного составляет 10 месяцев, при туберкулезе — 12. За год можно оформлять сколько угодно подобных документов.

Выписать листок нетрудоспособности могут только медицинские организации или индивидуальные предприниматели, у которых есть соответствующая лицензия. Работнику необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Кроме того, будет нужно назвать свой ИНН.

Кто может получить больничный

Больничные листы выдаются:

— работающим по трудовому договору, государственным и муниципальным служащим, священникам, сотрудникам производственного кооператива;

— работающим по гражданско-правовому договору, кроме ИП и самозанятых. Исполнителям по договору ГПХ в 2023 году оплачивают больничный, если в 2022 году за них были оплачены взносы на обязательное социальное страхование;

— адвокатам, ИП, занимающимся частной практикой, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, если они добровольно платят за себя социальные взносы;

— безработным. Однако придется выбирать, какое пособие получить, по безработице или больничное.

Получить больничный можно по следующим причинам:

— болезнь;

— производственная травма;

— беременность или аборт;

— усыновление новорожденного ребенка;

— уход за больным членом семьи;

— нахождение на карантине;

— карантин в детском саду ребенка;

— протезирование по медицинским показаниям;

— лечение в санатории после стационара.

Как оплачивается больничный

Первые три дня больничного оплачивает работодатель, дальше пособие выплачивается за счет Социального фонда России. В случаях, когда работник уходит в декрет, ухаживает за больным членом семьи, сидит на карантине или лечится в санатории, фонд оплачивает пособие с первого дня.

Размер выплаты зависит от стажа и среднего заработка, который рассчитывается за прошлые два года работы. В 2023 году это будет доход за 2021 и 2022 года. Учитываются только те выплаты, с которых работодатель платил страховые взносы. Если работник получает серую зарплату, то его пособие может быть меньше. Максимальная сумма дохода не может превышать 966 000 за 2021 год и 1 032 000 ₽ за 2022 год. Общая сумма заработка делится на 730 (календарные дни за два года), таким образом получается дневная выплата. После к ней применяется коэффициент за стаж. Эта сумма умножается на количество дней больничного и из нее вычитается НДФЛ.

Таким образом, пособие может составить:

— не более МРОТ при страховом стаже менее 6 месяцев;

— при стаже менее 5 лет — 60% заработка;

— при стаже от 5 до 8 лет — 80% заработка;

— при стаже больше 8 лет — 100% от заработка, но не выше установленного лимита за последние два года.

В этом году за один день нетрудоспособности работник может получить до 2736,99 ₽.