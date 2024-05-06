Болезни, измены и предательства. Как уходили секс-символы комедий 1950-х

70 лет назад, в 1954 году, на экраны вышла комедия Михаила Калатозова «Верные друзья». Такие фильмы сейчас называют «ламповыми», а когда-то они казались и молодежными, и модными. Их даже называли «глотком свежего воздуха». Цветные советские комедии 1950-х стоили дорого, но появлялось их немало. Далеко не все из них становились культовыми, как «Карнавальная ночь» или «Гусарская баллада». Но зрители ломились на них в кинотеатры, а главные героини превращались… Нет, в те времена слово секс-символ заставило бы краснеть даже взрослых мужчин. Но актрисы оказывались примером для подражания, в них влюблялись непосредственные советские мужчины, которым и море было по колено, и роман со знаменитостью не казался чем-то нереальным.