Болезни, измены и предательства. Как уходили секс-символы комедий 1950-х

70 лет назад, в 1954 году, на экраны вышла комедия Михаила Калатозова «Верные друзья». Такие фильмы сейчас называют «ламповыми», а когда-то они казались и молодежными, и модными. Их даже называли «глотком свежего воздуха». Цветные советские комедии 1950-х стоили дорого, но появлялось их немало. Далеко не все из них становились культовыми, как «Карнавальная ночь» или «Гусарская баллада». Но зрители ломились на них в кинотеатры, а главные героини превращались… Нет, в те времена слово секс-символ заставило бы краснеть даже взрослых мужчин. Но актрисы оказывались примером для подражания, в них влюблялись непосредственные советские мужчины, которым и море было по колено, и роман со знаменитостью не казался чем-то нереальным.
Но, увы, далеко не все девушки-красавицы смогли построить большие карьеры и достичь вершин славы, что, например, получилось у Людмилы Гурченко. Как же сложилась судьба у актрис, чей взгляд и сейчас поражает энергией и чертовщинкой в тех самых немного наивных, но очень веселых лентах?
Кино: «Верные друзья» (1954, режиссер Михаил Калатозов)
Актриса: Людмила Шагалова (1923−2012).
Роль: Катя Синцова.
Дерзкая и смелая девушка Катя Синцова, которая бросилась спасать табуны, сейчас кажется несколько экзальтированной особой. Но в героическое время, которое наша страна переживала в середине прошлого века, такой поступок комсомолки никого не удивлял. Не удивляла зрителей и сцена, когда героиня Людмилы Шагаловой смотрит широко открытыми глазами на хирурга, пока герой Бориса Чиркова делает ей сложнейшую операцию после травмы черепа. Ведь Катя — пример стойкости, верности и смелости.
«Верные друзья» на долгие годы стали любимой советской комедией. Людмила Шагалова в звездный коллектив попала с полным правом. Ее прекрасно знали зрители после роли Валерии Борц в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» (1948).
А впервые девушка сыграла в кино еще в 1937 году в фильме «Семиклассники». Впрочем, карьера Шагаловой развивалась вопреки судьбе. В два года она потеряла маму, перед войной попал в лагеря ее отец, большой чиновник в сфере оборонного строительства. Во время войны Людмила жила в Челябинске, работала на заводе, производящем танки.
После Победы девушка вернулась в Москву, поступила во ВГИК и сыграла десятки ярчайших ролей. Сначала — красавиц, потом — ярких мам главных героев. Она мама персонажа Георгия Вицина в «Женитьбе Бальзаминова», она мамаша в шали (и теперь уже жена персонажа Вицина) в «Не может быть», она мама скромного героя Владимира Меньшова в фильме «Где находится нофелет?»…
Людмила Александровна вышла замуж рано, за оператора Вячеслава Шумского, и счастливо прожила с ним всю жизнь. А из профессии актриса ушла, потому что хотела красиво стареть без новомодных пластических операций и была убеждена, что уходить надо всегда вовремя. В начале 2000-х после неудачной операции Шагалова ослепла. Она ушла из жизни в 2012 году в 88 лет, всего на год пережив своего избранника.
Кино: «Девушка без адреса» (1957 год, режиссер Эльдар Рязанов)
Актриса: Светлана Карпинская (1937−2017).
Роль: Катя Иванова.
Живая, немного резкая, немного наивная девушка с большими глазами и очаровательным честным взглядом покорила Пашу Гусарова (в исполнении красавца Николая Рыбникова) и заставила его бродить по улицам Москвы в поисках своего счастья. Актрису на главную роль Рязанов обнаружил, можно сказать, случайно. Светлана в 16 лет пошла учиться в драмкружок и ярко проявила себя в спектакле «Поддубенские частушки». Кто-то посоветовал талантливую девушку режиссеру, и вот она в 20 лет дебютирует в кино.
Сам Эльдар Рязанов считал «Девушку без адреса» едва ли не самым слабым фильмом в своей карьере, но люди решили по-другому. Лента стала хитом, ее до сих пор показывают по телевизору. А некоторые сцены («Чего хочет мой Масик?» — «Масик хочет водочки») стали частью фольклора. Карпинская попала на площадку к суперзвездам советского кино, таким как Зоя Федорова, Сергей Филиппов, Эраст Гарин, Рина Зеленая!
После выхода фильма Светлану без экзаменов приняли на второй курс Ленинградского театрального института (ЛГИТМиК), она сыграла в экранизации «Поддубенских частушек» (1957), в 1961 году исполнила главную роль в фильме Юрия Егорова «Командировка», став партнершей Олега Ефремова.
После окончания вуза Светлана начала работать в Ленинградском театре комедии и отдала этой сцене всю жизнь. Была, правда, «командировка» в БДТ к Георгию Товстоногову, но в родном театре она чувствовала себя спокойнее.
Актриса рано вышла замуж, но брак с актером Дмитрием Зинченко оказался недолгим. «Я и не любила его, и отказать не могла», — признавалась она позже.
Потом у Карпинской возник роман с Геннадием Воропаевым. Артист был женат, но находился, как бы сейчас сказали, в гражданском браке и со Светланой. Да и ей регулярно изменял. Он ушел, оставив Карпинскую в положении, и даже не приехал на выписку дочки Кати из роддома. Потом, правда, хотел возобновить отношения, но Карпинская, зная его страсть к любовным похождениям, от этого предложения отказалась.
Светлана Алексеевна больше замуж не вышла, она трогательно любила дочь и внуков и выходила на сцену, пока тяжелая болезнь не одолела ее. Народная артистка России ушла из жизни в возрасте 79 лет в 2017 году.
Кино: «Запасной игрок» (1954, режиссер Семен Тимошенко)
Актриса: Татьяна Конюхова (1931−2024).
Роль: Валя Олешко.
В комедии «Запасной игрок» персонаж Георгия Вицина мечтает о том, чтобы прекрасная гимнастка Валя обратила на него внимание. И для красавицы Татьяны Конюховой эта роль была совершенно естественной. По ней сохли и страдали миллионы мужчин!
Мечтая об актерской карьере, Татьяна уехала в Москву из Лиепаи, где работал отец, сразу после школы и тут же поступила во ВГИК. Яркую, красивую студентку заприметил главный сказочник СССР Александр Роу и снял ее в своем фильме «Майская ночь, или Утопленница». Так что к съемкам в «Запасном игроке» Конюхова уже была настоящей звездой.
Триумфом артистки стал фильм «Разные судьбы». Предложения сыпались десятками, и она постоянно снималась. Сама Татьяна Георгиевна вспоминала, как уступила Татьяне Самойловой роль фильме «Летят журавли», а Людмиле Гурченко — «Карнавальную ночь».
Сама, впрочем, об этом не жалела. «Таня Самойлова — это эталон, я бы так не смогла», — говорила она.
Впрочем, Конюхова и сама была суперзвездой. Не зря же в фильме «Москва слезам не верит» именно о ней шепчет героиня Ирины Муравьевой: «Обожаю Конюхову!».
Актриса была замужем трижды, но лишь третий брак со знаменитым советским легкоатлетом и тренером Владимиром Кузнецовым оказался счастливым. У пары родился сын, и актриса, устав от треволнений профессии и интриг, решила посвятить себя семье.
На это решение повлияло и предательство известного режиссера, который в последний момент отобрал у нее столь желанную роль в фильме «Хождение по мукам». Актриса признавалась, что после такого «ножа в спину» она погрузилась в депрессию и не хотела жить. Ее спасли друзья и близкие.
Конюхова продолжала играла в театре, снималась, но больше наслаждалась жизнью в окружении любимых.
Но в 1986 году пришла страшная весть — ее любимому супругу стало плохо, врачи поставили смертельный диагноз. В этом же году Кузнецов скончался в возрасте 55 лет. Актриса замкнулась в себе, но сын и внучка вернули ей интерес к жизни.
Татьяна Георгиевна умерла в 2024 году в возрасте 92 лет, прожив невероятно долгую и яркую жизнь.