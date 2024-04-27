Болезненная приправа. ЛОР рассказал, почему соль приводит к насморку

Соль все любят из-за того, что она придает интересный привкус продуктам и традиционно делает их вкуснее, так как обостряет рецепторы. Но вместе с тем, с употреблением соли тесно связаны нарушения солевого обмена и водно-электролитного обмена.
Соль оттягивает на себя воду и провоцирует иссушение органов и тканей. Человек, который в избытке употребляет соль, сталкивается с обезвоживанием клеток. Сначала это начинается на уровне желудочно-кишечного тракта, затем тенденция переходит на весь организм, на клетки и внутриклеточное пространство. Все они не выпаиваются. Чтобы не было сухости кожи и слизистых, организму требуется определенное количество воды, а соль же воду забирает. Происходит иссушение слизистых оболочек. Страдает и слизистая носа в том числе.
Дальше на месте, где кровило, образуется корочка, она отпадает и снова нарастает. Если человек ее еще и сковыривает, то ситуация усугубляется. В результате появляется кратерообразное углубление, что может стать причиной перфорации перегородки носа, развития сквозного отверстия внутри между полостями носа. Вот что такое избыточное потребление соли.
Осложнением этой ситуации может стать развитие аллергического ринита у пациентов, так как слизистая теряет свою защиту. И аллергены, которые раньше были неактивны и опасности для человека не представляли, сейчас могут активизироваться. Также в числе осложнений можно назвать экзему кожи в преддверии носа, которая по мере своего развития может приводить к воспалению в носу и углублению воспалительного процесса внутрь.
Соль нарушает клапанный механизм, который есть в том числе и в носу — слизистая носа поочередно то сокращается, то расслабляется. И из-за соли все может нарушаться, что чувствуется очень хорошо. Так что стоит пересмотреть свой рацион и не увлекаться солеными продуктами, задумавшись о том, что постоянный насморк и проблемы с носом могут отчасти быть и следствием такой пищевой привычки.