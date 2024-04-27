Болезненная приправа. ЛОР рассказал, почему соль приводит к насморку

Соль оттягивает на себя воду и провоцирует иссушение органов и тканей. Человек, который в избытке употребляет соль, сталкивается с обезвоживанием клеток. Сначала это начинается на уровне желудочно-кишечного тракта, затем тенденция переходит на весь организм, на клетки и внутриклеточное пространство. Все они не выпаиваются. Чтобы не было сухости кожи и слизистых, организму требуется определенное количество воды, а соль же воду забирает. Происходит иссушение слизистых оболочек. Страдает и слизистая носа в том числе.