Более высокое потребление витаминов D и B12 может ухудшать здоровье у женщин

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, можно ли снизить риск мультиморбидности приемом исследованных питательных веществ или ограничением их в пище. До этого было показано, что развитию мультиморбидности способствуют переедание и чрезмерное употребление алкоголя, мяса и снеков. Употребление фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов связано с уменьшением риска, как и средиземноморская диета и увеличение потребления кальция и калия. Лютеин и зеаксантин также могут показали пользу в защите от мультиморбидности в нескольких исследованиях.