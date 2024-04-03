Более 200 западных артистов подписали петицию против ИИ

Письмо адресовано ИИ-разработчикам, технологическим компаниям, цифровым платформам и музыкальным сервисам, передает Variety. Артисты требуют перестать без разрешения использовать их работы для обучения нейросетей. Кроме того, в петиции подчеркивается, что ИИ генерирует изображения и аудио, с которых реальные правообладатели не получают роялти.