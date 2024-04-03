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Более 200 западных артистов подписали петицию против ИИ

Свыше 200 музыкантов подписали обращение от Объединения прав артистов с призывом прекратить использовать искусственный интеллект в исполнительском искусстве. Среди подписавшихся — Билли Айлиш, Кэти Перри, Ники Минаж, Камила Кабельо, Стиви Уандер, группа Pearl Jam, а также наследники Боба Марли и Фрэнка Синатры.

Источник: Freepik

Письмо адресовано ИИ-разработчикам, технологическим компаниям, цифровым платформам и музыкальным сервисам, передает Variety. Артисты требуют перестать без разрешения использовать их работы для обучения нейросетей. Кроме того, в петиции подчеркивается, что ИИ генерирует изображения и аудио, с которых реальные правообладатели не получают роялти.

«Если это не остановить, ИИ запустит гонку ко дну, которая снизит ценность нашей работы и не позволит нам получать за нее справедливую компенсацию», — говорится в письме.

Тем не менее музыканты отмечают, что если применять технологию ответственно, то она позволит развивать творческие способности человека и создавать новые музыкальные продукты.

Дискуссия о правомерности использования ИИ в креативных индустриях набирает обороты. В прошлом году представители киноиндустрии из объединения SAG-AFTRA устроили массовые забастовки, а учредители премии «Грэмми» запретили номинантам представлять музыку, созданную нейросетями.