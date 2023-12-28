Бобры наводнили районы Аризоны

Жители района Феникс заметили, что их окрестностях заполонили неожиданные гости — бобры. Юго-западный центр охраны дикой природы в Скоттсдейле сообщил, что последнее появление животных было зарегистрировано в районе Аркадия в Финиксе.

«К тому времени, когда я добрался туда, он уже почти прогрыз половину дерева, — сказал Ким Карр, менеджер по уходу за животными в природоохранном центре. — Его совершенно не беспокоила толпа, которая формировалась вокруг него».

Спасательная группа сообщила, что бобр стал третьим, замеченным за последнее время в Фениксе и Темпе. И это необычно: как передает UPI, эти животные обычно не любят находиться в окружении людей и попадаться на глаза, но сейчас они как будто нарочно ищут встречи.

Считается, что только в Аризоне живет около 200 бобров, и они обычно держатся в районах вблизи основных водных путей. Карр предположил, что бобры, вероятно, свернули не туда в своих родных речных системах и оказались не в том районе. Еще одной причиной может быть отсутствие еды в привычных для животных ареалах обитания.

Ранее специалисты Министерства природы Новосибирской области начали проверку из-за бобров. Животные изменили направление течения единственной реки, которая соединяла деревню Старососедово с райцентром.

Олеся Маевская