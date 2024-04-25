Блокадные огороды. Как на Дворцовой площади выращивали картошку

Горожанам нужно было овладеть навыками сельхозработ, сделать запасы продовольствия. Промышленные предприятия и учреждения должны были организовать подсобные хозяйства. Под огороды в городе были выделены все пустыри, сады, стадионы, парки и скверы, откосы рек и каналов.
Морковь и свёкла в Летнем саду
«К испытаниям первой блокадной зимы Ленинград оказался не готов. Однако на следующий год горожане стали активно искать возможности выжить и обеспечивать себя продовольствием, — рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Президентской библиотеки Алексей Воронович. — Власть тоже была в этом заинтересована. Уже в январе 1942-го в “Ленинградской правде” выходит статья об индивидуальном огородничестве в городской черте. Кировский райсовет первым выделил 7,5 гектара земли под огороды одному из заводов. А 19 марта Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся постановил создать личные потребительские огороды и их объединения при “фабзавместкомах и домохозяйствах”. Также было решено организовать для жителей продажу семян и рассады, изготовить инвентарь и провести занятия по агротехнике. На семью в пригородах отводилось 15 соток, предприятиям и учреждениям выделялось до 50 гектаров».
О том, что огороды становились стратегическим проектом, говорит и такой факт. Выращивание овощей приравнивалось к производству вооружения и в документах было названо «большим государственным делом».
В итоге уже к лету 1942-го сады, скверы, газоны, в том числе Марсово поле, Летний сад, Висячий сад Эрмитажа, круглый двор Академии художеств, были засажены овощами. Распахано почти 10 тысяч гектаров земли, организовано 633 подсобных хозяйства. Сажали всё, что может прорасти, в том числе картофельную кожуру с глазками.
В Летнем саду на грядках росли белокочанная и цветная капуста, морковь, свёкла, картофель и укроп. А сотрудники Ботанического сада переоборудовали часть своей территории и стали культивировать питательные шампиньоны, съедобные и лекарственные растения. Кроме того, они снабжали горожан посевным материалом — ранней весной 1943 года было приготовлено 11 млн единиц рассады. При этом энтузиасты всеми силами старались сохранить растения в оранжереях и ценные гербарии.
Все сажали, пололи, поливали
Посевная кампания началась с первых благоприятных дней. На территории города и в его окрестностях было обработано и засажено 11,8 тыс. гектаров земли. Большинство — вскопано вручную, лопатами. Позаботились ленинградцы и о заготовке удобрений для своих огородов. В ход пошли торф, мусор старых свалок, древесная зола.
В городе нашлись запасы органики, химии, а имевшийся сельскохозяйственный инвентарь был отремонтирован. Городская промышленность тоже пошла навстречу огородникам и выполняла мелкие заказы на его производство. Все — от школьников до пожилых людей — сажали, пололи, поливали. Часто под страшные звуки пролетающих снарядов, ведь немцы продолжали обстреливать площади, улицы, и бомбёжки не прекращались.
Но урожай надо было не только вырастить, но и сберечь. Для этого в помощь ленинградцам огромным тиражом были выпущены брошюры, в которых давались рецепты овощного супа, запеканки, котлет, фруктового киселя, компота, зефира, рассказывалось о заготовке впрок не только корнеплодов, но и их ботвы.
Много значили и дикорастущие растения
«Целая серия брошюр была посвящена тому, как питаться лебедой, подорожником и другими травами, кореньями, растущими в природе, — продолжает Алексей Воронович. — Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе опубликовало рецепты, правила сбора и хранения крапивы и щавеля, лебеды и мокричника, пастушьей сумки и гусиной лапки, сурепки, лопушника, одуванчика, клевера, борщевика, иван-чая. Некоторые из блокадных рецептов надолго сохранились в меню ленинградцев».
«Летом дети, оставшиеся в городе и пережившие страшную зиму, собирали разные травки: лебеду, крапиву, одуванчики. Повезло, если находили щавель. Всё шло в семейный котёл. Мы собирали щепки и ветки для печурок, умели топить плиты, разжигать керосинки, чтобы подогреть еду к приходу мам с работы».
«Мои родители работали на заводе, и весной 1942-го предприятию выделили участок на Крестовском острове. Его разбили на огороды для сотрудников, — переносится в прошлое Ирина Михайлова, которой в блокаду исполнилось пять лет. — Местный колхоз дал немного семян морковки, свёклы, капусты, а картошку сажали из очисток. До огорода ездили на велосипеде. Несмотря на такой скудный посевной материал, овощей хватило не только на еду, но и запасы на зиму. Они нас очень выручили».
Настойка из хвои
«В 1943-м в 12 лет я получила свою первую награду за сбор урожая в совхозе. Перекрыла все нормы, — вспоминала знаменитая олимпийская чемпионка 1952 года Галина Зыбина, которая все 900 дней провела в блокадном городе. — А уже в 1944-м, голодные и бледные, мы начали серьёзно заниматься спортом».
В результате городские и пригородные индивидуальные и коллективные хозяйства даже перевыполнили план по количеству выращенных овощей. Сверх плана ленинградцы сдали 2,8 тыс. тонн, и это было ощутимым подспорьем для голодающих жителей.
Была ещё одна большая проблема, с которой столкнулись жители, выдержавшие страшную блокадную зиму, — авитаминоз. И теперь, в тёплое время, город старался использовать все возможности, чтобы снять его последствия и поддержать людей. Так, для профилактики в Ленинграде стали продаваться настойки из хвои. Ещё в начале зимы 1941-го было принято постановление «О предупреждении авитаминозов», согласно которому Ленгорплодовощ должен был поставлять ежедневно 30 тонн хвои.
В апреле 1942 года в «Ленинградской правде» появилась статья «Витамин С из хвои», где подробно описывалось, как приготовить настойку в домашних условиях. Также органы снабжения призывали заготавливать и продавать хвою. В результате всех этих усилий ленинградцы сделали запасы продовольствия, питательных настоев, которые в дальнейшем помогли выжить, выстоять и перенести продолжающуюся блокаду.
Десять вопросов об истории блокады
Уважаемые читатели! В выпуске «АиФ» № 14 мы опубликовали десятый, заключительный вопрос просветительского проекта «Десять вопросов об истории блокады», который наша газета проводила совместно с Президентской библиотекой.
Десятый вопрос: «Это растение широко использовалось в блокаду. Оно культивировалось как овощ в огородах, но чаще употреблялось в пищу как дикорастущее. Из него готовили зелёные щи, клёцки, пюре. Употребляли в пищу и сырым, вместе с хлебом. О каком растении вспоминали блокадники?».
Ответ: «Речь идёт о щавеле. Весной 1942 года учёные Ботанического института, Витаминного института, Первого Медицинского института и других учреждений приступили к выявлению беспрецедентной кампании по пропаганде среди ленинградцев дикорастущих растений, богатых витамином С. Сотрудники Ботанического института подготовили справочник основных пищевых растений Ленинградской области, а в мае 1942 года 15 тысяч ленинградцев посетили выставку в Ботаническом институте, посвящённую дикорастущим пищевым растениям. Выставки и лекции также проходили в клубах, домах культуры, райсоветах, госпиталях, больницах, на фабриках и заводах. Заведующая детским садом № 3/12 Петроградского района Ленинграда Анна Люблинская вспоминала: “Особенно заметные положительные результаты даёт щавель. Мы его рубим мелко и даём детям есть его сырым с хлебом, а также и взрослым”.
Уважаемые читатели! Завершился просветительский проект «Десять вопросов об истории блокады», который еженедельник «АиФ-Петербург» проводил совместно с Президентской библиотекой.
За это время был опубликован ряд материалов, посвящённых истории блокады, мужеству, милосердию и «ежедневному героизму» защитников города. Мы рассказывали о подвиге врачей и сотрудников радио, выпуске газет и работе театров, печках-буржуйках и значении Дороги жизни. Итоги проекта будут подведены в Президентской библиотеке накануне Дня Победы. Ну, а мы в дальнейших выпусках «АиФ» продолжим тему блокады. Её героических страниц и до сих пор не известных фактов. Ну, а главное — расскажем о людях, которые выдержали испытания голодом, холодом, выжили, не упали духом и сегодня готовы поделиться своими воспоминаниями о том времени.