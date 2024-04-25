Блокадные огороды. Как на Дворцовой площади выращивали картошку

«К испытаниям первой блокадной зимы Ленинград оказался не готов. Однако на следующий год горожане стали активно искать возможности выжить и обеспечивать себя продовольствием, — рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Президентской библиотеки Алексей Воронович. — Власть тоже была в этом заинтересована. Уже в январе 1942-го в “Ленинградской правде” выходит статья об индивидуальном огородничестве в городской черте. Кировский райсовет первым выделил 7,5 гектара земли под огороды одному из заводов. А 19 марта Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся постановил создать личные потребительские огороды и их объединения при “фабзавместкомах и домохозяйствах”. Также было решено организовать для жителей продажу семян и рассады, изготовить инвентарь и провести занятия по агротехнике. На семью в пригородах отводилось 15 соток, предприятиям и учреждениям выделялось до 50 гектаров».