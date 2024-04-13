Благо дарить: шесть самых известных меценатов России

Перед своей смертью Голицын завещал все его доходы от двух имений, а это 850 тысяч рублей, личную картинную галерею и собрание полотен западноевропейских мастеров, которые он коллекционировал всю жизнь на устройство и содержание больницы в Москве. Позже она получила название «Голицынская» и считалась «больницей для неимущих».