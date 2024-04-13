Благо дарить: шесть самых известных меценатов России

Ежегодно 13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя. Дата праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената — римского аристократа, покровителя художников, артистов и музыкантов.
В честь этой даты вспоминаем семь самых известных меценатов России.
Князь Голицын Дмитрий Михайлович
Перед своей смертью Голицын завещал все его доходы от двух имений, а это 850 тысяч рублей, личную картинную галерею и собрание полотен западноевропейских мастеров, которые он коллекционировал всю жизнь на устройство и содержание больницы в Москве. Позже она получила название «Голицынская» и считалась «больницей для неимущих».
Алексей Бахрушин
В Москве династию Бахрушиных прозвали «профессиональными благотворителями».
Бахрушины строили церкви, больницы, школы, приюты, а также поддерживали развитие профессионального и любительского театра. Меценат Алексей Бахрушин собирал редкие фотографии и личные вещи артистов, режиссеров, сценографов. Также в его коллекции находились автографы и рукописи известных писателей.
На основе своей коллекции Бахрушин позже создал Театральный музей в Москве. С тех пор известные актеры и режиссеры приносят в дар музею новые экспонаты.
Мария Тенишева
Княгиня открыла ремесленные училища для детей, вечерние курсы и клуб при Брянском рельсопрокатном заводе, которым руководил ее муж. Также ей была создана бесплатная художественная студия, в которой абитуриенты готовились к поступлению в Петербургскую академию художеств.
Савва Морозов
Вместе с Максимом Горьким Савва Морозов проводил для детей с городских окраин рождественскую елку, а также помог Антону Чехову найти дачу в Подмосковье, когда писателем овладела болезнь.
Савва Морозов был поклонником Московского художественного театра и жертвовал немалые деньги на его развитие. Для театра Морозов купил особняк и обустроил его по последнему слову театральной техники: здесь впервые в России появилось осветительное оборудование.
Юрий Степанович Нечаев-Мальцев
Нечаев-Мальцев прожил в бедности несколько лет, что наложило свой отпечаток. Так, меценат был необычайно скуп, но при этом оставался гурманом.
Нечаев-Мальцев пожертвовал три миллиона на достройку московского Музея изящных искусств (миллион царских рублей — чуть меньше полутора миллиардов современных долларов).
В течение десяти лет, а именно столько понадобилось для того, чтобы строительство было завершено, меценат не только не искал славы, но и делал все, чтобы остаться анонимным.
Купец Гаврила Солодовников
В 20 лет Солодников стал купцом первой гильдии, а в 40 — миллионером. Он славился бережливостью и расчетливостью, но не всегда честно вел дела. Правда, он смог загладить это своим завещанием, отписав почти все заработанные миллионы на благотворительность.
Солодников оставил наследникам меньше полумиллиона, а 20 147 700 рублей поделил: треть пошла на «устройство земских женских училищ в Тверской, Архангельской, Вологодской, Вятской губерниях», треть — на устройство профессиональных школ в Серпуховском уезде и содержание приюта для безродных детей, а еще треть — «на строительство домов дешевых квартир для бедных людей, одиноких и семейных».