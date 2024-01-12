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21:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаружена прямая связь между сверхновыми и черными дырами

Астрономы впервые обнаружили прямую связь между сверхновыми и образованием самых компактных объектов во Вселенной — черных дыр и нейтронных звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature и Astrophysical Journal Letters.

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Источник: ESO, ESA/Hubble, M Kornmesser

Две команды ученых провели наблюдения с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории и телескопа NTT (New Technology Telescope). Им удалось отследить последствия вспышки сверхновой в соседней галактике и обнаружить объект, оставшийся после взрыва.

Сверхновая SN 2022jli возникла в спиральном рукаве соседней галактики NGC 157, расположенной на расстоянии 75 миллионов световых лет. Обычно после взрыва яркость сверхновых постепенно угасает, однако в этом случае ученые обнаружили, что кривая блеска снижалась не плавно, а совершала колебания с периодом около 12 дней.

Это поведение объясняется наличием более чем одной звезды в системе SN 2022jli. Звезда-компаньон пережила гибель соседней звезды, которая после взрыва превратилась в компактный остаток. Когда эта звезда взаимодействовала с материалом, выброшенным взрывом, ее богатая водородом атмосфера раздулась. Компактный объект периодически проходит сквозь атмосферу звезду, захватывая часть газообразного водорода и образуя аккреционный диск. Этот повторяющийся процесс является причиной регулярных изменений яркости.

Ученым еще предстоит определить точную природу компактного объекта, который может быть нейтронной звездой или черной дырой, а также предсказать дальнейшую судьбу двойной системы.

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