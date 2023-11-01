Биологи выяснили, где находится голова у морских звезд

Строение тела морских звезд интриговало натуралистов на протяжении веков, поскольку его форма и манера животного передвигаться по морскому дну не позволяли определить, где у звезды передняя и задняя части организма.

Вместо двусторонней симметрии взрослые морские звезды и родственные им иглокожие, такие как морские ежи и морские огурцы, имеют пятикратную ось симметрии без четкой головы и хвоста. Никто не смог определить, как генетическое программирование управляет этой необычной пятикратной симметрией. Из-за этого некоторые ученые предполагали, что у существ нет головы как таковой.

Однако последнее исследование показало, что ситуация целиком обратная. Команда проанализировала ДНК морских звезд и обнаружила, что генные сигнатуры, связанные с развитием головы, распределены по всему телу молодых звезд. При этом экспрессия генов, которые кодируют туловище и хвост, практически отсутствовала.

Биологи также выяснили, что молекулярные сигнатуры, обычно связанные с самой передней частью головы, локализованы в середине каждой из конечностей морской звезды. «Ее [морскую звезду] лучше всего можно описать как голову, ползущую по морскому дну», — отметил ведущий автор научной работы Лоран Формери.