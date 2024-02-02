Биологи впервые напечатали работающую ткань мозга на 3D-принтере

При обычном подходе к 3D-печати слои материала укладываются друг на друга вертикально. В новом исследовании ученые предложили горизонтальную ориентацию, при которой клетки располагаются рядом друг с другом, как карандаши, лежащие рядом на столе. Также они поместили клетки головного мозга в более мягкий гель, благодаря чему материал получился достаточно прочным, но при этом позволял нейронам врастать друг в друга и обмениваться сигналами.