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22:19 (мск), источник: Газета.Ру

Биологи уничтожили 99% раковых клеток с помощью вибрирующих молекул красителя

Ученые из США уничтожили 99% раковых клеток с помощью вибрирующих молекул, активируемых инфракрасным светом. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Chemistry.

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Источник: AP 2023

В основе нового лечения рака — красители аминоцианины, которые уже используют для окрашивания биологических тканей при диагностике рака. Теперь ученые показали, что при облучении ближним инфракрасным светом молекулы аминоцианинов начинают быстро и синхронно вибрировать, механически разрывая мембрану раковых клеток.

В тестах на выращенных в лаборатории раковых клетках метод уничтожил 99% клеток. Его также протестировали на мышах с меланомой (раком кожи): примерно половина животных избавилась от рака.

При этом аминоцианины вибрировали более чем в миллион раз быстрее, чем активируемые видимым светом молекулярные машины Феринга, за создание которых Бернард Феринг получил Нобелевскую премию. Использование ближнего инфракрасного света — еще одно важное преимущество аминоцианинов, поскольку он может проникать в более глубокие ткани тела. Ученые рассчитывают, что потенциально это позволит лечить рак костей и внутренних органов без хирургического вмешательства.

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