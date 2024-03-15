Биологи раскрыли важную роль «шума» в нейронах в работе всей нервной системы

Существование этих индивидуальных особенностей, как показывают расчеты нейрофизиологов, можно объяснить наличием своеобразного электрического «шума», который вырабатывается в процессе работы каждого нейрона. Он влияет на то, как нервные клетки взаимодействуют со своими соседями в процессе передачи сигналов, что отражается на работе всей нервной системы в целом. Последующее изучение этого шума поможет понять, как именно он возникает и как влияет на силу связей между нейронами, подытожили ученые.