Биологи открыли новый вид морских существ, похожих на скелеты панд

Ossipandae состоит из двух слов: ossi — кость, потому что горизонтально идущие по телу этих асцидий белые полосы делают их похожими на скелеты. На самом деле, эти «кости» — кровеносные сосуды. Черные пятна в верхней части тела асцидий расположены таким образом, что напоминают глаза и нос панды (pandae).