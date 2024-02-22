Биологи открыли новый вид морских существ, похожих на скелеты панд

В последние несколько лет дайверы, нырявшие в Тихом океане, у побережья принадлежащего Японии маленького тропического островка Куме, обратили внимание на колонии забавных, странно выглядящих морских существ, своей окраской напоминающих панд. Когда фотографии морских «панд» появились в интернете, ими заинтересовались биологи, статья которых опубликована в журнале Species diversity.
Оказалось, что это до сих пор не описанный вид асцидий — морских беспозвоночных, которые ведут оседлый образ жизни, прирастая к подводным скалам или каменистым участкам дна. Асцидии отфильтровывают морскую воду и питаются содержащимися в ней органическими частицами.
Новый вид получил научное наименование Clavelina ossipandae. Ученые установили, что эти двухсантиметровые существа принадлежат роду Clavelina (в переводе с латыни — бутылочка, которую напоминает форма тела таких асцидий).
Ossipandae состоит из двух слов: ossi — кость, потому что горизонтально идущие по телу этих асцидий белые полосы делают их похожими на скелеты. На самом деле, эти «кости» — кровеносные сосуды. Черные пятна в верхней части тела асцидий расположены таким образом, что напоминают глаза и нос панды (pandae).
В дальнейших планах ученых — изучение мест обитания, поведения и роли Clavelina ossipandae в гигантской экосистеме океана. Возможно, это позволит понять, почему они так необычно окрашены.