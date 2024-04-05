Биологи обнаружили в клетках мозга млекопитающих «вечные» РНК-молекулы

«Нам впервые удалось пометить молекулы РНК при помощи флуоресцентных меток и проследить за временем их жизни в клетках мозга мышей. Часть из этих помеченных молекул сохранилась в клетках мозга грызунов даже ко второму году их жизни, причем это было характерно не только для нейронов, но и для взрослых стволовых клеток мозга», — заявил профессор FAU Томохиса Тода, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Тода и его коллеги совершили это открытие при проверке методики нанесения химических меток на нити РНК, присутствующие в различных клетках мозга. Биологи вводят в организм испытуемых специальные светящиеся молекулы, устроенные таким образом, что они способны соединяться с искусственными аналогами уридина, одной из «букв» РНК, чьи молекулы вводятся в организм подопытных животных за несколько дней до начала эксперимента.
Работу этого подхода исследователи проверили на новорожденных мышах, в чей организм профессор Тода и его коллеги ввели набор светящихся меток и аналогов уридина на 3−5 день после их рождения. Последующие наблюдения за свечением РНК молекул показали, что около 68% помеченных длинных цепочек нуклеотидов, присутствующих в ядре нейронов и стволовых клеток мозга, не разлагалось клеточными системами на протяжении всей жизни мышей.
Как предполагают ученые, обнаруженные ими молекулы РНК играют важную роль в поддержании структуры белковой «упаковки» ДНК и в регуляции активности генов. По этой причине биологи считают, что открытие этих «вечных» молекул РНК может объяснить то, почему клетки мозга теряют свою работоспособность по мере старения и при развитии нейродегенеративных заболеваний.
«Мы уверены в том, что эти долгоживущие молекулы РНК играют важную роль в долговременной регуляции стабильности генома, что, в свою очередь, критически важно для выживания нервных клеток в долгосрочной перспективе. Последующее изучение этих цепочек нуклеотидов поможет понять, какую биологическую функцию они исполняют и как процесс старения сказывается на этих нитях РНК», — подытожил профессор Тода.
О молекулах РНК.
Значительная часть генов в ДНК человека и других многоклеточных живых существ кодирует не белки, а различные длинные или короткие молекулы РНК, которые используются организмом для управления активностью других генов, а также передачи информации между клетками. Сбои в работе этих РНК молекул нередко приводят к развитию рака и большого числа хронических болезней.