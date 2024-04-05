Биологи обнаружили в клетках мозга млекопитающих «вечные» РНК-молекулы

«Нам впервые удалось пометить молекулы РНК при помощи флуоресцентных меток и проследить за временем их жизни в клетках мозга мышей. Часть из этих помеченных молекул сохранилась в клетках мозга грызунов даже ко второму году их жизни, причем это было характерно не только для нейронов, но и для взрослых стволовых клеток мозга», — заявил профессор FAU Томохиса Тода, чьи слова приводит пресс-служба вуза.