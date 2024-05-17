Биологи нашли в сибирских ручьях новый вид веслоногих рачков

Авторы с помощью мелкоячеистой сети, удерживающей даже микроскопические объекты, выловили ракообразных из водоемов, после чего изучили их внешнее строение (морфологию) и провели анализ ДНК. Это позволило определить виды пойманных рачков и оценить их родство. Один из видов, обнаруженных исследователями, оказался еще не известным науке. Авторы назвали его Diacyclops dyabdar. Он отличался от других родственных представителей группы видов Diacyclops crassicaudis не только генетически, но и внешне. Так, самки Diacyclops dyabdar были почти в 1,5 раза крупнее самок Diacyclops crassicaudis. Кроме того, на фуркальных ветвях (придатках на брюшке) рачков Diacyclops dyabdar были волоски, а на четвертой паре ног — ряды микроскопических шипиков, которых нет у Diacyclops crassicaudis.