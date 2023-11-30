Биологи нашли способ выращивать больше кукурузы за счет грибов

Микоризные грибы — особая группа почвенных грибов, отличительной чертой которых является то, что их грибница образует симбиоз с корнями высших травянистых и древесных растений — микоризу.

Исследователи смешали микоризные грибы с почвой перед посевом на 800 пробных участках 54 кукурузных ферм, расположенных на севере и востоке Швейцарии.

Эксперимент показал, что на 25% тестовых полей микоризы увеличили урожай кукурузы на 40%. Однако на трети участков урожайность либо не изменилась, либо снизилась.

В поисках причин таких различий ученые проанализировали химические, физические и биологические свойства почвы, включая биоразнообразие почвенных микробов.

«Мы обнаружили, что внедрение микоризы работало лучше всего, когда в почве уже было много грибковых патогенов. Грибы действуют как своего рода щит от болезнетворных микроорганизмов в почве, которые могут ослабить растения», — отметила соавтор работы Стефани Лутц из федерального центра компетенции сельскохозяйственных исследований.

По словам исследователей, результаты испытания стали еще одним шагом на пути к более устойчивому сельскому хозяйству.