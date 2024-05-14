Биологи из Томска открыли новый вид лютиков во время ревизии флоры Узбекистана

«Считается, что эта группа в большей мере привязана к умеренно холодным климатическим условиям, но при этом разнообразие лютиковых в Узбекистане сопоставимо, а в некоторых родах и выше, чем в России. Лютиковые приспособились к сухому и жаркому среднеазиатскому климату, но выработали особые стратегии: какие-то из них “убежали” в горы, а какие-то превратились в эфемероиды — растения, способные ранней весной, когда в почве еще много влаги, стремительно вегетировать, цвести и плодоносить. Сухие и жаркие неблагоприятные условия они переживают в длительном периоде покоя в виде запасающих подземных органов — клубней и утолщенных корневищ», — приводятся в сообщении слова автора книги завкафедрой ботаники БИ ТГУ Натальи Щёголевой.