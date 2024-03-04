Биологи из США воспроизвели ключевой процесс эволюции жизни в эпоху «РНК-мира»

Папаставру и его коллеги пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые пытались воспроизвести процесс эволюции РНК-полимеразы — цепочки нуклеотидов, способной копировать саму себя или другие молекулы РНК с высоким уровнем точности. В прошлом ученые уже получали РНК-полимеразы при попытках воспроизвести их эволюцию, однако все они совершали большое число ошибок при копировании — примерно каждая пятая или шестая «буква» РНК копировалась ими неточно.