Биологи: глобальное потепление может помочь зеленым черепахам

Изменение климата ведет к тому, что поверхность морей по всему миру становится теплее. Этот процесс пагубно сказывается на морских обитателях. Однако, как оказалось, не на всех.

Биологи из Италии разработали модель, позволяющую спрогнозировать пригодность разных мест на побережье Средиземного моря для гнездования зеленых черепах. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Авторы проанализировали данные о 178 подтвержденных местах гнездования зеленых черепах, зарегистрированные с 1982 по 2019 год. Все они сконцентрированы в основном в Восточном Средиземноморье на побережьях Турции и Кипра. Исследователи определили факторы, влияющие на пригодность местности для размножения животных. Была рассмотрена температура поверхности моря, уровень солености воды и плотность населения.

Далее были смоделированы четыре сценария выбросов парниковых газов, в каждом из которых предусматривалось повышение температуры Средиземного моря к концу XXI века.

Изучив полученные данные, ученые выяснили, что при наихудшем сценарии повышения температуры поверхности морей ареал гнездования зеленых черепах к 2100 году может расшириться минимум на 60% от нынешнего показателя. Самыми благоприятными для размножения животных местами станут побережье Северной Африки, большая часть Италии и Греции и юг Адриатического моря.

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Ученые отметили, что расширение ареала гнездования зеленых черепах приведет к увеличению их контактов с людьми. Это может негативно сказаться на гнездовании животных. Поэтому исследователи планируют продолжить работу, чтобы выяснить, насколько отрицательными будут последствия таких встреч.

Ранее стало известно, что морские черепахи являются одним из видов радиоактивных животных.

Анна Морозова