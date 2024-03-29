Биологи-эволюционисты из Университета Райса в Техасе обнаружили новый вид тигровых жуков

По данным специалистов, в Техасе существует около 62 видов тигровых жуков. Но команда эволюциониста Скотта Игана считает, что энтомологи сильно недооценивают разнообразие, которое существует на самом деле. Поэтому чаще всего многие виды исчезают, так как люди даже не подозревают о них и разрушают их среду обитания. Современные методы позволяют выявлять все больше таксонов, которые находятся на грани исчезновения и принимать меры к их сохранению.