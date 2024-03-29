Биологи-эволюционисты из Университета Райса в Техасе обнаружили новый вид тигровых жуков, которые обитают в основном в крупнейшем городе штата Хьюстоне. В честь него насекомое получило название Eunota houstoniana.
Оказалось, что ранее его просто не замечали, путая с другим родственным видом. Разобраться помогли генетические анализы и сопоставление ДНК. Описание нового вида опубликовано в Scientific Reports.
По данным специалистов, в Техасе существует около 62 видов тигровых жуков. Но команда эволюциониста Скотта Игана считает, что энтомологи сильно недооценивают разнообразие, которое существует на самом деле. Поэтому чаще всего многие виды исчезают, так как люди даже не подозревают о них и разрушают их среду обитания. Современные методы позволяют выявлять все больше таксонов, которые находятся на грани исчезновения и принимать меры к их сохранению.
В новом исследовании ученые использовали интегративный подход, когда кроме морфологических (внешних) признаков для выделения и описания видов используются также молекулярные маркеры — генетические и другие данные. По предположению биологов то, что до сих пор считалось видом Eunota circumpicta на самом деле может оказаться совокупностью таксонов, которые просто не отделяют друг от друга. Чтобы проверить эту гипотезу, они провели мультилокусный анализ генома и митохондриальной ДНК насекомых.
Вместе с оценкой внешнего вида и географии обитания жуков генетическое секвенирование показало, что на юго-востоке штата, в основном в черте города Хьюстон живет отдельный вид с существенными отличиями от остальных техасских тигровых жуков. Он меньших размеров, с более приглушенным металлическим окрасом, ведет себя не так, как сородичи и выбирает другие места обитания.
В основном Eunota houstoniana предпочитает засоленные почвы вблизи соляных котлованов, окруженных травой и другой растительностью. А также места рядом с нефтедобычей вдоль побережья Мексиканского залива. Однако, этот вид, как выяснилось, хорошо приспосабливается, поэтому его ареал обитания простирается от прибрежных до внутренних районов.
По словам исследователей, их результаты говорят о необходимости усовершенствовать подход к разграничению видов. Интеграция внешних измерений с молекулярными методами должна стать стандартом в этой области биологии, где очень многим организмам до сих пор так же не уделяется никакого внимания, как было с новым тигровым жуком до этого открытия.
Авторы считают, что хотя Хьюстониана был только что открыт, он уже находится под угрозой исчезновения, так как урбанизация, расширение сельскохозяйственных площадей и промышленности в пригородах угрожает его среде обитания. Поэтому он очень вовремя был обнаружен, чтобы успеть принять меры для его сохранения. Eunota houstoniana стал 17 новым видом, открытым командой Игана за 11 лет работы.