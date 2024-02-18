Биолог рассказал об опасности растворимого кофе

«Многие пьют растворимый кофе, чтобы взбодриться. Это, что называется, “скорая помощь”, ведь такой кофе не требуется молоть или варить в турке, то есть тратить время. Но оказывается, что концентрация именно кофеина в растворимом кофе крайне мала. Зато в нем присутствует теобромин — вещество с тормозным и даже “засыпательным” эффектом. Особенно много теобромина в напитке “кофе три в одном”. На такой кофе даже существует запрет продажи на автомобильных заправках, потому что водители, выпив его “для бодрости”, засыпали за рулем», — сказал Созыкин.