Биолог рассказал о полезных свойствах лаванды

«Лаванда может использоваться в кулинарии как пряность. Вот несколько рецептов. Лимонад с лавандой: добавьте несколько веточек свежей или сушеной лаванды в лимонад, чтобы придать ему особый цветочно-пряный аромат. Лавандовое желе: для приготовления желе можно использовать настой из лаванды, который придаст десерту нежный вкус и аромат. Лавандовый чай: сушеную лаванду можно добавить в чайный набор для придания напитку освежающе-цветочного вкуса и успокаивающего эффекта. Лавандовый сироп: самостоятельно приготовленный лавандовый сироп можно использовать для добавления в коктейли, десерты, салаты, а также для приготовления глазурей и соусов. Для этого при варке сахарного сиропа поместите в него веточку лаванды на три-пять минут», — сказал он.