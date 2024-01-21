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14:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Биолог Поярков рассказал о феномене волчьего воя

Его функции до конца не ясны. Но на человека он производит очень сильное эмоциональное воздействие.

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Источник: John A. Vucetich/Michigan Technological University

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, кандидат биологических наук Андрей Поярков в беседе с aif.ru отметил, что вокруг волков сложились определённые мифы. Один из них касается волчьего воя: считается, что волк воет на Луну и вообще предпочитает ночи с полнолунием.

«Я вёл наблюдения и заметил, что волки чаще воют, наоборот, в безлунные ночи. Откуда же взялся этот миф? Думаю, дело в том, что в те ночи, когда стояла полная луна, человек гораздо чаще выходил из дома во двор, любовался луной, слушал звуки, доносящиеся из леса. И иногда это был волчий вой», — объяснил учёный.

Он подчеркнул, что вой волка — это удивительный феномен, функции которого до конца не ясны. В самом общем виде он является средством коммуникации и выражает потребность животных в контакте.

«Бывает, что одна волчья семья так оповещает другую о своём присутствии, чтобы избежать нежелательной встречи. То есть это своего рода территориальная метка. Или родители воем сообщают щенкам, что приближаются с добычей, а те им в ответ — где они находятся», — сказал Андрей Поярков.

Но самое главное — вой создаёт общее гармоничное настроение в стае. Когда волки начинают выть на разных частотах, а потом их голоса сливаются в одну частоту, это показывает другим сплочённость их группы.

«Возможно, поэтому вой производит такое сильное эмоциональное воздействие на человека», — отметил биолог.

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