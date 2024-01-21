Биолог Поярков рассказал о феномене волчьего воя
Его функции до конца не ясны. Но на человека он производит очень сильное эмоциональное воздействие.
Его функции до конца не ясны. Но на человека он производит очень сильное эмоциональное воздействие.
Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, кандидат биологических наук Андрей Поярков в беседе с aif.ru отметил, что вокруг волков сложились определённые мифы. Один из них касается волчьего воя: считается, что волк воет на Луну и вообще предпочитает ночи с полнолунием.
«Я вёл наблюдения и заметил, что волки чаще воют, наоборот, в безлунные ночи. Откуда же взялся этот миф? Думаю, дело в том, что в те ночи, когда стояла полная луна, человек гораздо чаще выходил из дома во двор, любовался луной, слушал звуки, доносящиеся из леса. И иногда это был волчий вой», — объяснил учёный.
«Бывает, что одна волчья семья так оповещает другую о своём присутствии, чтобы избежать нежелательной встречи. То есть это своего рода территориальная метка. Или родители воем сообщают щенкам, что приближаются с добычей, а те им в ответ — где они находятся», — сказал Андрей Поярков.
«Возможно, поэтому вой производит такое сильное эмоциональное воздействие на человека», — отметил биолог.