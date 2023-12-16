Биолог Глазков объяснил петербуржцам, почему лапки уток не мерзнут в зимней воде

Уникальная кровеносная система уток позволяет пернатым спокойно плавать в холодной воде и не примерзать ко льду. Как же пернатые выдерживают низкие температуры в водоемах Петербурга?

В зимнее время сосуды в лапках уток сужаются, что уменьшает приток крови к ним, в результате температура лапок падает до 2 градусов Цельсия. Это кажется невероятным, ведь температура тела утки составляет около 40 градусов Цельсия, объясняет биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале.

Однако утиные лапки не мерзнут благодаря тому, что в них расположены артерии и вены очень близко друг к другу. Теплая артериальная кровь идет от сердца к лапкам, а холодная венозная кровь возвращается в сердце. В этот момент кровь быстро согревается за счет прилегающих артерий.

Такая система позволяет температуре лап у водоплавающих птиц отличаться от температуры тела более чем на 30 градусов.

Еще один бонус такой системы заключается в том, что утиные лапки не растапливают под собой лед. Поэтому утки могут свободно ходить по льду, не рискуя примерзнуть.