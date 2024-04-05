Биохимики из Китая создали жировые частицы для доставки антибиотиков внутрь бактерий

Как отмечают исследователи, их разработка превосходила по уровню эффективности как чистый норфлоксацин, так и заполненные им жировые частицы без гибридного покрытия. Это говорит в пользу того, что оно ускоряет точечную доставку лекарств внутрь микробов и при этом защищает наночастицы от внимания иммунитета. В перспективе это позволит врачам снизить дозы лекарств, необходимые для борьбы с инфекциями, что уменьшит вероятность развития стойкости к антибиотикам у микробов, подытожили ученые.