Без стресса и сквозняков. Эксперт назвал 5 ошибок установки новогодней елки

Сохранить красоту и свежесть новогодней елки стремятся многие, но выходит это отнюдь не у всех. Сегодня с помощью эксперта мы выявили типичные ошибки, мешающие выполнению этой благородной задачи. Избегайте их, и ваша елка послужит вам долго. Ну, не до майских, конечно, но тем не менее…

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Первая самая серьезная ошибка связана непосредственно с заносом в жилище этого важного новогоднего предмета. Елки, внесенные с мороза сразу в тепло комнаты, долго явно не проживут. Этому помешает стресс, вызванный резким перепадом температур. Поэтому свежеприобретенную елку надо сначала подготовить. Самый простой способ: сутки продержать на балконе, сутки в коридоре, и только потом устанавливать ее в жилом помещении.

Далее все зависит от способа установки. Вторая типичная ошибка, ведущая к сокращению срока службы елки, — применение обычных крестовин или опор. Долгая жизнь в комнате возможна для новогодней красавицы только при условии помещения ее в емкость с влажным субстратом. Большое ведро со смесью опилок и прокаленного крупного песка — вполне подойдет. Погружать ствол просто в воду — этим вы ничего хорошего не добьетесь, а вот субстрат удержит елку от интенсивного подсыхания и сброса хвои.

Тут же можно совершить третью ошибку. Перед установкой елки в емкость с субстратом надо спилить на 2−3 сантиметра низ ствола. Если этого не сделать, весь полезный эффект сойдет на нет.

Четвертая типичная ошибка — выбор места. Запомните: елку нельзя ставить вблизи источников тепла, а равно на сквозняке. И то и другое очень быстро превратит ее в конгломерат уныло торчащих лысых веток.

И ошибка № 5 связана с украшениями. Елка вполне нормально перенесет светодиодные гирлянды, а вот гирлянды с лампами накаливания резко сокращают срок сохранения первозданности: просто в силу того, что лишний перегрев (а лампочки его обеспечивают в полной мере) вреден для внешнего вида елки.