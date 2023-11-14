Без резких движений! Лесничий рассказал о диких животных лесов Подмосковья

Москвичи теперь точно могут узнать, где в столице нужно гулять, чтобы увидеть красавицу лису. В Мосприроде создали карту обитания этих животных, и согласно ей лисы часто появляются в природно-исторических парках «Останкино», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», Битцевском лесу, заказниках «Теплый Стан», «Тропарево» и «Южное Бутово». Столица пушистым хищникам по нраву и чувствуют они себя тут хорошо.

А в подмосковных лесах можно увидеть не только лис. По словам старшего участкового лесничего ГКУ «Мособллес» Евгения Живаева, среди деревьев бродят лоси, олени, косули и даже кабаны.

«Лес — это естественная среда их обитания. Есть в Подмосковье леса, которые практически не тронуты человеком. Там нет ни СНТ, ни ближайших деревень. Поэтому на данной территории животные спокойно размножаются», — сказал Живаев aif.ru.

Что же делать при встрече с диким животным? Тут правила простые

«При встрече со зверем не рекомендуется делать резких движений, кричать и пугать его, потому что дикое животное, на самом деле, боится человека. Исторически так сложилось, что человек — это самый страшный зверь. Он много лет поедал этих животных. Ни один зверь не пойдет на человека просто так», — объяснил лесничий.

Исключением этому может быть подранок. Тогда будьте бдительны.

«Если вы нарушаете дистанцию, идёте к подранку навстречу, несмотря на то, что он угрожает, то, конечно, зверь пойдёт в атаку. Если его загнали в тупик, безвыходное положение, он тогда может напасть. Если у той же лосихи, например, есть маленькие детеныши, то она будет защищать их. В других случаях ни одно животное не нападет, — пояснил собеседник aif.ru — Звери сильно развиты: у них хорошее обоняние, слух и зрение. Они очень хорошо видят и в темноте, и в сумерках. И очень хорошо распознают человека и опасность вообще».

Но не только люди бывают на территории зверей, но и сами животные попадают на городские улицы. Причин тут несколько, говорит эксперт.

«Во-первых, это связано с отсутствием кормовой вазы. К примеру, зимой из-за сильных снегопадов лисам негде кормиться. Вот они и приходят в города. А во-вторых, это может быть человеческий фактор. Кто-то зашел в лес, пошумел и испугал животных. Они от безысходности, от испуга побежали в сторону населенного пункта», — сказал Живаев.

Идет урбанизация, города разрастаются. И не звери приходят в гости к людям, а наоборот.