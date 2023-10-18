Без боли. Врач перечислил 6 вопросов, которые надо задать кардиологу

Предупредить болезни сердца — значит позволить себе жить здоровой и полноценной жизнью многие годы. Врачи отмечают, что есть ряд важных вопросов, которые здоровые люди должны обсудить с кардиологом, чтобы не допустить проблем с сердцем. Какие именно это вопросы, aif.ru рассказал врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков.

Профилактика заболеваний сердца и сосудов — краеугольный камень в заботе о здоровье организма. В первую очерель в этом плане с врачом-кардиологом надо обсудить следующие пункты.

Как поможет питание в деле профилактики сердечных патологий?

Сбалансированное питание — ключевой аспект обеспечения полноценной жизнедеятельности сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать проблем, рекомендуется включать в рацион пищу, богатую омега-3 жирными кислотами (рыба, орехи, авокадо), антиоксидантами (фрукты, овощи) и клетчаткой (цельные зерна, овощи). При этом обильное потребление насыщенных жиров, сахара и соли следует исключить из ежедневного рациона.

Нужна ли физическая активность?

Регулярная физическая активность играет важную роль в поддержании жизнедеятельности сердца и сосудов. Врачи советуют выбирать аэробные упражнения (ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде), способствующие улучшению кровообращения. Это позитивно скажется на состоянии сердечной мышцы и решит проблему современного общества — гиподинамию.

Опасны ли стресс и вредные привычки?

Негативно сказываться на здоровье органа может и постоянный стресс — он изнашивает сердце, заставляя его сокращаться сильнее. Снизить уровень нервозности помогут занятия по медитации, йоге или регулярные прогулки на свежем воздухе.

Курение, как вредная привычка, также один из основных факторов риска для заболеваний сердечно-сосудистой системы. И от него стоит избавляться, чтобы в целом улучшить качество своей жизни.

Надо ли ходить к врачу, если нет никаких жалоб?

Независимо от того, чувствуете ли вы какие-либо симптомы, регулярные визиты к врачу позволят обнаружить возможные отклонения на ранней стадии. Рекомендуется проходить ежегодную диспансеризацию в объеме измерения росто-весовых показателей, исследования общего и биохимического анализа крови (креатинин, глюкоза, общий холестерин, АЛТ, АСТ), общий анализ мочи, выполнение флюорографии и ЭКГ.

Стоит ли принимать витамины для укрепления сердца?

Витамины и дополнительные лекарственные препараты следует принимать только по указанию врача — он назначит дозировки и курс. Витамины С, Е и омега-3 жирные кислоты могут оказать благоприятное влияние на здоровье сердца, но в первую очередь рекомендуется получать их из разнообразной и сбалансированной диеты.

Поможет ли хобби предупредить болезни сердца?