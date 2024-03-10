Без баланса. Уролог перечислил признаки обезвоживания организма

Но что происходит, если человек пьет мало воды? Д. м. н., профессор Виген Малхасян ответил aif.ru на важные вопросы про важность питьевого режима и дал рекомендации по тому, сколько нужно пить воды, чтобы мочевыделительная система функционировала нормально.