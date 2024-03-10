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Без баланса. Уролог перечислил признаки обезвоживания организма

Потребление воды сложно переоценить. При этом многие пьют мало. Если возникает риск обезвоживания организма — это становится смертельно угрожающим состоянием. А есть ли симптомы, по которым можно распознать обезвоживание?
Источник: Freepik

Вода — основа всего живого. Невозможно представить жизнь растений, животных и человека без чистой воды. Вода участвует во всех биологических процессах, обеспечивает терморегуляцию: помогая поддерживать температуру тела в условиях меняющейся среды, обеспечивает доставку питательных веществ и удаление отходов. Фактически нормальный баланс воды в организме влияет на функционирование всех систем.

Но что происходит, если человек пьет мало воды? Д. м. н., профессор Виген Малхасян ответил aif.ru на важные вопросы про важность питьевого режима и дал рекомендации по тому, сколько нужно пить воды, чтобы мочевыделительная система функционировала нормально.

Почему важно пить воду?

Вода — это не просто ресурс для утоления жажды. Ключевая функция ее для организма человека — участие в метаболических процессах. Вода помогает усваивать питательные вещества, обеспечивает адекватность кровообращения и детоксикацию тканей. Поддержание водно-электролитного баланса важно всех органов и систем организма.

Во взрослом возрасте человек на 55−65% (в зависимости от возраста) состоит из воды. Недостаток воды в организме может привести к серьезным последствиям, таким как обезвоживание и замедление метаболизма.

Обезвоживание — это опасно?

Обезвоживание, или дегидратация, — серьезное состояние, при котором организм теряет больше жидкости, чем получает. Недостаток даже 1% жидкости негативно влияет на состояние человека, а длительное обезвоживание на 10−15% может привести к необратимым последствиям, недостаток 25% воды может привести к критическим нарушениям и смерти.

Почки играют важную роль в регуляции водного обмена и удалении отходов из организма через мочу. При обезвоживании почки попадают в зону риска: если человек системно пьет мало воды, это существенно повышает риск образования камней в почках.

Каковы основные причины обезвоживания?

Обезвоживание может возникать вследствие недостаточного потребления воды или потери жидкости организмом, которая встречается при:

  • неукротимой рвоте;
  • профузном (обильном) поносе;
  • профузном потоотделении.

Как понять, что организму воды недостаточно?

Обезвоживание может проявляться следующими симптомами:

  • сухость во рту и жажда;
  • темная (концентрированная) моча или уменьшение ее суточного объема;
  • сухость кожи и снижение ее упругости;
  • головные боли, усталость и недомогание.

В тяжелых случаях могут наблюдаться:

  • повышение частоты сердечных сокращений;
  • головокружение или потеря сознания.

Как уберечься от обезвоживания и сохранить здоровье почек?

Пейте до 2 литров воды в день: лучше поставить себе напоминание на телефон и выпивать стакан воды каждые 2 часа. Если гидратация не противопоказана вам по другим заболеваниям.

Если чувствуете жажду, пейте воду: жажда — это сигнал организма о том, что ему нужно нормализовать уровень жидкости.

Кофе и алкоголь — не являются альтернативой питьевой воде. Норма гидратации измеряется в питьевой воде, а не в альтернативных напитках.

При любых состояниях, сопряженных с потерей жидкости, будь то понос, рвота или повышенное потоотделение при инфекционном или вирусном заболевании, в сауне или стране с жарким климатом постарайтесь обеспечить регулярное потребление воды. В ситуациях, когда адекватное потребление воды невозможно, например при активной рвоте, восстанавливать водный баланс придется путем внутривенных вливаний.