Без баланса. Уролог перечислил признаки обезвоживания организма

Вода — основа всего живого. Невозможно представить жизнь растений, животных и человека без чистой воды. Вода участвует во всех биологических процессах, обеспечивает терморегуляцию: помогая поддерживать температуру тела в условиях меняющейся среды, обеспечивает доставку питательных веществ и удаление отходов. Фактически нормальный баланс воды в организме влияет на функционирование всех систем.
Но что происходит, если человек пьет мало воды? Д. м. н., профессор Виген Малхасян ответил aif.ru на важные вопросы про важность питьевого режима и дал рекомендации по тому, сколько нужно пить воды, чтобы мочевыделительная система функционировала нормально.
Почему важно пить воду?
Вода — это не просто ресурс для утоления жажды. Ключевая функция ее для организма человека — участие в метаболических процессах. Вода помогает усваивать питательные вещества, обеспечивает адекватность кровообращения и детоксикацию тканей. Поддержание водно-электролитного баланса важно всех органов и систем организма.
Во взрослом возрасте человек на 55−65% (в зависимости от возраста) состоит из воды. Недостаток воды в организме может привести к серьезным последствиям, таким как обезвоживание и замедление метаболизма.
Обезвоживание — это опасно?
Обезвоживание, или дегидратация, — серьезное состояние, при котором организм теряет больше жидкости, чем получает. Недостаток даже 1% жидкости негативно влияет на состояние человека, а длительное обезвоживание на 10−15% может привести к необратимым последствиям, недостаток 25% воды может привести к критическим нарушениям и смерти.
Почки играют важную роль в регуляции водного обмена и удалении отходов из организма через мочу. При обезвоживании почки попадают в зону риска: если человек системно пьет мало воды, это существенно повышает риск образования камней в почках.
Каковы основные причины обезвоживания?
Обезвоживание может возникать вследствие недостаточного потребления воды или потери жидкости организмом, которая встречается при:
- неукротимой рвоте;
- профузном (обильном) поносе;
- профузном потоотделении.
Как понять, что организму воды недостаточно?
Обезвоживание может проявляться следующими симптомами:
- сухость во рту и жажда;
- темная (концентрированная) моча или уменьшение ее суточного объема;
- сухость кожи и снижение ее упругости;
- головные боли, усталость и недомогание.
В тяжелых случаях могут наблюдаться:
- повышение частоты сердечных сокращений;
- головокружение или потеря сознания.
Как уберечься от обезвоживания и сохранить здоровье почек?
Пейте до 2 литров воды в день: лучше поставить себе напоминание на телефон и выпивать стакан воды каждые 2 часа. Если гидратация не противопоказана вам по другим заболеваниям.
Если чувствуете жажду, пейте воду: жажда — это сигнал организма о том, что ему нужно нормализовать уровень жидкости.
Кофе и алкоголь — не являются альтернативой питьевой воде. Норма гидратации измеряется в питьевой воде, а не в альтернативных напитках.
При любых состояниях, сопряженных с потерей жидкости, будь то понос, рвота или повышенное потоотделение при инфекционном или вирусном заболевании, в сауне или стране с жарким климатом постарайтесь обеспечить регулярное потребление воды. В ситуациях, когда адекватное потребление воды невозможно, например при активной рвоте, восстанавливать водный баланс придется путем внутривенных вливаний.