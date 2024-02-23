«Бей или беги»: зачем нужен гормон кортизол и как он влияет на стресс

Зачем нам кортизол
Функции кортизола очень разнообразны, он оказывает влияние на все виды обмена:
- увеличивает липолиз (распад жира);
- является катаболическим гормоном, то есть участвует в распаде белка до аминокислот;
- стимулирует образование глюкозы из неуглеводных компонентов;
- оказывает существенное влияние на сердечно-сосудистую (частоту сердечных сокращений, артериальное давление), иммунную, центральную нервную и другие системы.
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Гормон стресса.
Помимо своей первостепенной физиологической роли, кортизол играет ключевую роль в реакции на стресс. При наличии физической или психологической угрозы уровень кортизола резко возрастает, а основной принцип его действия в это время заключается в том, чтобы замедлить все функции организма, которые являются несущественными в ситуации «бей или беги».
Однако сдавать анализ на кортизол с точки зрения оценки его уровня как гормона стресса бессмысленно. Если есть подозрения на эндогенный гиперкортицизм, то есть избыток кортизола, вследствие изменений в надпочечниках (аденома или гиперплазия — синдром Иценко-Кушинга) или образования в гипофизе (аденома гипофиза — болезнь Иценко-Кушинга), нужно выполнять специальные пробы. Просто оценка кортизола крови в такой ситуации не подойдет.
Как справляться со стрессом
Стрессовые события неизбежны в повседневной жизни. Безусловно, длительная активация системы реакции на стресс и воздействие кортизола не идут на пользу организму: повышается беспокойство, могут возникнуть проблемы со сном и пищеварением, снижение концентрации внимания, головная боль.
Единственным эффективным средством справиться с данной ситуацией является управление стрессом: сбалансированное рациональное питание, регулярная физическая активность, достаточный сон и отдых, хобби и релаксация, а также когнитивно-поведенческая терапия.