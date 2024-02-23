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«Бей или беги»: зачем нужен гормон кортизол и как он влияет на стресс

Кортизол — это гормон, который вырабатывается в пучковой зоне коры надпочечников. За что отвечает этот гормон, рассказала «Вечерней Москве» эндокринолог клиники Фомина Дарья Абахина.

Зачем нам кортизол

Функции кортизола очень разнообразны, он оказывает влияние на все виды обмена:

  • увеличивает липолиз (распад жира);
  • является катаболическим гормоном, то есть участвует в распаде белка до аминокислот;
  • стимулирует образование глюкозы из неуглеводных компонентов;
  • оказывает существенное влияние на сердечно-сосудистую (частоту сердечных сокращений, артериальное давление), иммунную, центральную нервную и другие системы.

Что такое синдром хронической усталости, какие у него симптомы и как с ним справиться

Гормон стресса.

Помимо своей первостепенной физиологической роли, кортизол играет ключевую роль в реакции на стресс. При наличии физической или психологической угрозы уровень кортизола резко возрастает, а основной принцип его действия в это время заключается в том, чтобы замедлить все функции организма, которые являются несущественными в ситуации «бей или беги».

Однако сдавать анализ на кортизол с точки зрения оценки его уровня как гормона стресса бессмысленно. Если есть подозрения на эндогенный гиперкортицизм, то есть избыток кортизола, вследствие изменений в надпочечниках (аденома или гиперплазия — синдром Иценко-Кушинга) или образования в гипофизе (аденома гипофиза — болезнь Иценко-Кушинга), нужно выполнять специальные пробы. Просто оценка кортизола крови в такой ситуации не подойдет.

Как справляться со стрессом

Стрессовые события неизбежны в повседневной жизни. Безусловно, длительная активация системы реакции на стресс и воздействие кортизола не идут на пользу организму: повышается беспокойство, могут возникнуть проблемы со сном и пищеварением, снижение концентрации внимания, головная боль.

Единственным эффективным средством справиться с данной ситуацией является управление стрессом: сбалансированное рациональное питание, регулярная физическая активность, достаточный сон и отдых, хобби и релаксация, а также когнитивно-поведенческая терапия.