«Бей или беги»: зачем нужен гормон кортизол и как он влияет на стресс

Однако сдавать анализ на кортизол с точки зрения оценки его уровня как гормона стресса бессмысленно. Если есть подозрения на эндогенный гиперкортицизм, то есть избыток кортизола, вследствие изменений в надпочечниках (аденома или гиперплазия — синдром Иценко-Кушинга) или образования в гипофизе (аденома гипофиза — болезнь Иценко-Кушинга), нужно выполнять специальные пробы. Просто оценка кортизола крови в такой ситуации не подойдет.