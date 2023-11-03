Бессонная ночь «отменяет» депрессию на несколько дней

Нейробиологи Северо-Западного университета (США) выяснили, почему после одной бессонной ночи мозг чувствует пьянящее головокружительное чувство. Ученые вызвали у мышей легкую и острую депривацию сна, а затем изучили их поведение и активность мозга. В период наблюдений увеличилось высвобождение дофамина и улучшалась работа синаптической пластичности (механизм, с помощью которого реализуется феномен памяти и обучения).

Буквально перепрограммировав мозг грызунов, исследователи поддерживали их бодрый настрой в течение следующих нескольких дней. Результаты исследования, опубликованного в журнале Neuron могут поспособствовать ученым в процессах естественной смены настроения. В последующем это поможет выяснить, как действуют быстродействующие антидепрессанты (например, кетамин) и как сделать их эффективнее и безопаснее.

«Хроническая потеря сна хорошо изучена, и ее негативные последствия широко задокументированы, — отмечают авторы статьи. — Однако эффект от кратковременной потери сна — как эквивалент бессонной ночи перед экзаменом — почти не изучен. Мы обнаружили, что потеря сна вызывает мощный антидепрессивный эффект и перепрограммирует мозг. Это важное напоминание о том, как одна бессонная ночь может фундаментально все изменить».

Команда ученых вызвала острую потерю сна у мышей. Экспериментальная установка должна была быть достаточно мягкой, чтобы не вызывать у животных существенного стресса, но достаточно неудобной, чтобы животные не засыпали. После бессонной ночи поведение животных изменилось и стало более агрессивным, гиперактивным и сексуально активным по сравнению с контрольной группой, которая спала ночью.

Исследователи измерили активность дофаминовых нейронов, которые отвечают за реакцию мозга на вознаграждение, и обнаружили, что активность у животных была выше в течение короткого периода потери сна. В процессе изучения команда исследовала четыре области мозга: префронтальную кору, прилежащее ядро, гипоталамус и полосатое тело. После эксперимента высвобождение дофамина было зафиксировано в трех из них (везде, кроме полосатого тела).

Чтобы результаты были точнее, авторы работы систематически подавляли реакции дофамина. Эффект антидепрессанта исчез только тогда, когда исследователи заглушили реакцию дофамина в медиальной префронтальной коре. Напротив, прилежащее ядро ​​и гипоталамус давали грызунам заряд бодрости. Хотя большинство проявлений гиперактивного поведения исчезли в течение нескольких часов после резкого нарушения сна, эффект антидепрессанта сохранялся в течение нескольких дней.

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Олеся Маевская