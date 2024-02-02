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Беспорядок на столе и острые шутки: Учёные назвали пять внешних признаков умного человека

Бардак на столе является одним из признаков умного человека, так как говорит о ясности мышления и способности принимать нестандартные решения. К такому выводу пришли учёные Гронингенского университета в Нидерландах.
Источник: Freepik

Ещё одним признаком умного человека специалисты назвали умение остроумно шутить. Такие люди, по заявлениям психологов американского Массачусетского института, могут похвастаться богатым словарным запасом и быстротой реакции. Кроме этого, признаки высокого интеллекта наблюдаются у людей, которые поздно ложатся спать.

Пятым признаком большого ума является излишняя рефлексия. Примечательно, высокоинтеллектуальные люди предпочитают не говорить о своих высоких умственных способностях и склонны преуменьшать свои знания.