Беспорядок на столе и острые шутки: Учёные назвали пять внешних признаков умного человека

Ещё одним признаком умного человека специалисты назвали умение остроумно шутить. Такие люди, по заявлениям психологов американского Массачусетского института, могут похвастаться богатым словарным запасом и быстротой реакции. Кроме этого, признаки высокого интеллекта наблюдаются у людей, которые поздно ложатся спать.
Пятым признаком большого ума является излишняя рефлексия. Примечательно, высокоинтеллектуальные люди предпочитают не говорить о своих высоких умственных способностях и склонны преуменьшать свои знания.