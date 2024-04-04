Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время

«Знание времени в месте далеких миссий является основой для исследовательских открытий, экономического развития и международного взаимодействия, которое формирует основы для лидерства США в космосе», — говорится в документе. В соответствии с ним до конца 2026 года «федеральные ведомства (министерства торговли, обороны, транспорта и госдепартамент) будут разрабатывать стандарты космического времени, исходя из установки на то, что фокусом их внимания является лунная поверхность и миссии в рамках системы Земля-Луна».
Перед НАСА ставится более амбициозная задача — до конца текущего года отчитаться о разработке «Скоординированного лунного времени» (Coordinated Lunar Time, LTC).
Необходимость выработки стандартного лунного времени в администрации США объясняют тем, что меньшая масса Луны и как следствие более слабая гравитация, ведут к тому, что время на ее поверхности бежит несколько быстрее земного (лунные дни в среднем короче земных на 58,7 микросекунды, уточняют авторы документа).
В условиях растущей активности и планов США по возвращению человека на Луну в ближайшие годы стандартизация времени «станет необходимым фундаментом для координации внутри правительства США, работы с зарубежными партнерами, продвижения безопасности миссий… и координации полетов», говорится в документе.