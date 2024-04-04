Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом потребовал от НАСА выработать стандартное лунное время

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Белый дом поставил перед НАСА задачу до конца 2024 года выработать «стандартное лунное время», инициатива обусловлена растущим интересом к коммерческим проектам и исследованию естественного спутника Земли, свидетельствует опубликованный на сайте Белого дома документ.

«Знание времени в месте далеких миссий является основой для исследовательских открытий, экономического развития и международного взаимодействия, которое формирует основы для лидерства США в космосе», — говорится в документе. В соответствии с ним до конца 2026 года «федеральные ведомства (министерства торговли, обороны, транспорта и госдепартамент) будут разрабатывать стандарты космического времени, исходя из установки на то, что фокусом их внимания является лунная поверхность и миссии в рамках системы Земля-Луна».

Перед НАСА ставится более амбициозная задача — до конца текущего года отчитаться о разработке «Скоординированного лунного времени» (Coordinated Lunar Time, LTC).

Необходимость выработки стандартного лунного времени в администрации США объясняют тем, что меньшая масса Луны и как следствие более слабая гравитация, ведут к тому, что время на ее поверхности бежит несколько быстрее земного (лунные дни в среднем короче земных на 58,7 микросекунды, уточняют авторы документа).

В условиях растущей активности и планов США по возвращению человека на Луну в ближайшие годы стандартизация времени «станет необходимым фундаментом для координации внутри правительства США, работы с зарубежными партнерами, продвижения безопасности миссий… и координации полетов», говорится в документе.